गणेश चतुर्थी में सोने में आया उछाल, चांदी हुइ सस्ती

नई दिल्ली। सोना चांदी के दाम में इधर कई दिनों से उतार—चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पर आज गणेश चतुर्थी के दिन सोने के दाम में 380 प्रति 10 ग्राम का उछाल आया है पर चांदी के दाम सस्ते हुए हैं। आज 27 अगस्त को 22 कैरेट सोने के दाम 94,050 , 24 कैरेट का भाव 1,02,590 और 1 किलो चांदी का भाव 1, 19,900 रुपए चल रहा है।

आज 22 कैरेट सोने के दाम की बता करें तो मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 93, 950/- रुपये । जयपुर, लखनऊ, दिल्ली सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 94,050/- रुपये । हैदराबाद, केरल, कोलकाता, मुंबई सराफा बाजार में 93,900/- रुपये ट्रेंड कर रहा है।

वहीं 24 कैरेट सोने के रेट की बात करें तो मध्यप्रदेश के भोपाल और इंदौर में 10 ग्राम सोने के दाम 1,02, 490 रुपये वहीं दिल्ली जयपुर लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने के दाम 1,02, 590 /- रुपये। इसके अलावा हैदराबाद, केरल, बैंगलुरू और मुंबई सराफा बाजार में 1,02, 440 /- रुपये । चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 1,02, 440 /- रुपये पर ट्रेंड कर रहा है।

अगर चांदी की बात करें तो आज 1 किलों चांदी का रेट जयपुर कोलकाता अहमदाबाद लखनऊ मुंबई दिल्ली सराफा बाजार में 1,19, 900 /- रुपये है। वहीं चेन्नई, मदुरै , हैदराबाद,और केरल सराफा बाजार में कीमत 1,29,900/- रुपये। भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी का रेट 1,19, 900/ रुपए चल रहा है।