  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे…अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे…अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं। हमें अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है, रुपया 90 रुपए पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले।

By शिव मौर्या 
Updated Date

सहारनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं। हमें अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है, रुपया 90 रुपए पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले।

पढ़ें :- Indigo Crisis : राहुल गांधी की बातों पर सरकार ने गौर किया होता तो हवाई यात्रा करने वालों को इतनी तकलीफें न उठानी पड़ती

इस दौरान उन्होंने SIR पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, इलेक्शन कमिशन की जिम्मेदारी यह बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर SIR के बहाने बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहें हैं कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए।

सपा प्रमुख ने आगे कहा, सहारनपुर की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की सरकार हो, इस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। साथ ही कहा, इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। यह उदाहरण है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं।

उन्होंने, नकीली कफ सिरप के मामले पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि, आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि, सब जानकारी है उसके बाद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है इसका मतलब यह है कि सरकार की स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया और मजबूती से चल रही है।

 

पढ़ें :- Indigo Crisis : DGCA का यू-टर्न, संकट से उबरने के लिए इंडिगो की सारी मांगें मानी, क्रू के 'साप्ताहिक विश्राम' से जुड़े निर्देश वापस
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Indigo Crisis : ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? नेहा सिंह राठौर ने साधा निशाना, बोलीं- सरकार पर भरोसा रखिए वो आपको सही जगह पहुंचा कर ही दम लेगी…

Indigo Crisis : ए चौकीदार…बोला के जिम्मेदार? नेहा सिंह राठौर ने साधा...

इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे...अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल...

ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाने की तैयारी में जुटा, यह उत्सव हर्षित और भक्तिमय हो

ईसाई समुदाय क्रिसमस मनाने की तैयारी में जुटा, यह उत्सव हर्षित और...

थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत का मामला: महिला सिपाही की भूमिका की चल रही जांच, CCTV फुटेज से केस में आया नया मोड़

थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की मौत का मामला: महिला सिपाही की...

अयोध्या मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार मामले में जांच में देरी पर अपर मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी, चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक डॉ. अर्पणा यू से मांगा स्पष्टीकरण

अयोध्या मेडिकल कॉलेज के भ्रष्टाचार मामले में जांच में देरी पर अपर...

VIDEO- बेड खुलवाया तो उसके अंदर प्रेमी बैठा मिला, विदेश में रह रहे शौहर ने फोन पर दी अनुमति, गांव वालों की मौजूदगी में करा दी गई शादी

VIDEO- बेड खुलवाया तो उसके अंदर प्रेमी बैठा मिला, विदेश में रह...