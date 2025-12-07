इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे...अखिलेश यादव ने मोदी सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, नौकरी रोजगार है नहीं। हमें अपने आप को खड़ा करने के लिए दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ रहा है, रुपया 90 रुपए पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले।
इस दौरान उन्होंने SIR पर सवाल उठाते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि, इलेक्शन कमिशन की जिम्मेदारी यह बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर SIR के बहाने बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहें हैं कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए।
"इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। यह उदाहरण है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं।"
सपा प्रमुख ने आगे कहा, सहारनपुर की जनता ने पिछली बार भी गठबंधन की मदद की। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की और गठबंधन की सरकार हो, इस दिशा में सहारनपुर की जनता मदद करेगी। साथ ही कहा, इंडिगो पर सरकार का दबाव इसलिए नहीं है क्योंकि इनसे इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिए थे। यह उदाहरण है कि पूंजीवादी लोग सरकार पर हावी हैं।
उन्होंने, नकीली कफ सिरप के मामले पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि, आरोपियों पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि, सब जानकारी है उसके बाद भी बुलडोजर नहीं चल रहा है इसका मतलब यह है कि सरकार की स्कीम वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया और मजबूती से चल रही है।