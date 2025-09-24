  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. राहुल गांधी की पटना में तेजस्वी और महागठबंधन के नेताओं संग बैठक आज, सीट शेयरिंग का हो सकता है ऐलान

राहुल गांधी की पटना में तेजस्वी और महागठबंधन के नेताओं संग बैठक आज, सीट शेयरिंग का हो सकता है ऐलान

Bihar Politics: बिहार चुनाव की आहट के बीच मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई। इस बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को पटना में होंगे, जहां पर वह देर शाम महागठबंधन के नेताओं के साथ होटल चाणक्य में बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में चुनाव के लिए महागठबंधन के सीट शेयरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Bihar Politics: बिहार चुनाव की आहट के बीच मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई। इस बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को पटना में होंगे, जहां पर वह देर शाम महागठबंधन के नेताओं के साथ होटल चाणक्य में बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में चुनाव के लिए महागठबंधन के सीट शेयरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

पढ़ें :- Bihar Elections: भाजपा-जेडीयू के बीच सीट बंटवारे की डील पक्की, इस शुभ मुहूर्त पर होगा ऐलान

जानकारी के अनुसार, पटना में होने वाली बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। राहुल इस बैठक के माध्यम से विपक्ष को चुनाव से पहले एकजुट करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों की मानें महागठबंधन की बैठक में मुख्य एजेंडा सीट शेयरिंग पर अंतिम रूपरेखा तय करना होगा। इस दौरान सीटों को लेकर खिंचतान पर विराम लगाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में कांग्रेस, आरजेडी और वामदलों के साथ वीआइपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे।

इसके अलावा, बैठक में चुनावी मुद्दों पर साझा रणनीति, प्रचार अभियान की रूपरेखा और एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त आंदोलन जैसे पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है। इस दौरान वोट चोरी के मुद्दे को चुनाव में इस्तेमाल किए जाने पर भी रणनीति तय की जा सकती है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

राहुल गांधी की पटना में तेजस्वी और महागठबंधन के नेताओं संग बैठक आज, सीट शेयरिंग का हो सकता है ऐलान

राहुल गांधी की पटना में तेजस्वी और महागठबंधन के नेताओं संग बैठक...

Ramotsav 2025 : भए प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी

Ramotsav 2025 : भए प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी

Gonda News : गोंडा में BJP विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों में मारपीट-पत्थरबाजी, 6 घायल

Gonda News : गोंडा में BJP विधायक और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों...

"कलक्ट्रेट पर गूंजा शिक्षकों का स्वर, टीईटी अनिवार्यता खत्म करने की उठी...

आजम खान की रिहाई पर बोले सांसद रवि किशन, कहा- उत्तर प्रदेश की जनता नहीं चाहती है जंगल राज और गुण्डाराज

आजम खान की रिहाई पर बोले सांसद रवि किशन, कहा- उत्तर प्रदेश...

सबसे कर्म उम्र में सुपरस्टार मोहनलाल ने पाया दादा साहब फाल्के पुरस्कार, मंगलवार को राष्ट्रपति ने किया पुरस्कृत

सबसे कर्म उम्र में सुपरस्टार मोहनलाल ने पाया दादा साहब फाल्के पुरस्कार,...