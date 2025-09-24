राहुल गांधी की पटना में तेजस्वी और महागठबंधन के नेताओं संग बैठक आज, सीट शेयरिंग का हो सकता है ऐलान

Bihar Politics: बिहार चुनाव की आहट के बीच मंगलवार को कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) की बैठक हुई। इस बैठक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बुधवार को पटना में होंगे, जहां पर वह देर शाम महागठबंधन के नेताओं के साथ होटल चाणक्य में बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में चुनाव के लिए महागठबंधन के सीट शेयरिंग समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है।

जानकारी के अनुसार, पटना में होने वाली बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन के अन्य नेताओं के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं। राहुल इस बैठक के माध्यम से विपक्ष को चुनाव से पहले एकजुट करने की कोशिश करेंगे। सूत्रों की मानें महागठबंधन की बैठक में मुख्य एजेंडा सीट शेयरिंग पर अंतिम रूपरेखा तय करना होगा। इस दौरान सीटों को लेकर खिंचतान पर विराम लगाने की कोशिश की जाएगी। बैठक में कांग्रेस, आरजेडी और वामदलों के साथ वीआइपी के शीर्ष नेता शामिल होंगे।

इसके अलावा, बैठक में चुनावी मुद्दों पर साझा रणनीति, प्रचार अभियान की रूपरेखा और एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ संयुक्त आंदोलन जैसे पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है। इस दौरान वोट चोरी के मुद्दे को चुनाव में इस्तेमाल किए जाने पर भी रणनीति तय की जा सकती है।