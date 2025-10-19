बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में टूट, औपचारिक घोषणा बाकी

पटना। महागठबंधन (Grand Alliance) में सीट बटवारे को लेकर आरजेडी और कांग्रेस में घमाशान मची हुई है। राजद ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिया है। इससे साफ हो गया है कि सीट बटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीट बटवारे को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते है। सूत्रों के मुताबिक आज कांग्रेस के बड़े नेताओं की एक बैठक होनी है, जिसके बाद महागबंधन के टूटने की घोषणा की जा सकती है।

कांग्रेस (Congress) के नेताओं ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि कांग्रेस दूसरे चरण पर सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने जा रही है। इसको लेकर पूरी तैयारी हो चूकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं से इसके लिए तैयार रहने के लिए कह दिया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी छह सीटों पर प्रत्याशी उतार कर साफ कर दिया है कि वह महागबंधन का हिस्सा अब नहीं है। इससे आज साफ हो गया है कि आज महागठबंधन के टूटने की औपचारिक घोषणा हो जाएगी।

कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राजद कांग्रेस की हर सीट पर अपना वर्चस्व जताने की कोशिश कर रही है। राजद कांग्रेस को केवल 40-45 सीट देने को तैयार है। इसका विरोध करने पर राजद नेताओं ने बातचीत बंद कर दी। राजद नेताओं का कहना है कि बिहार में उनका पुराना जनाधार है। वहीं राजद के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस को जा सीटे दी गई थी पर वह असहमत है। कांग्रेस अपने हिसाब से सीटों की मांग कर रही है। राजद नेताओं का कहना है कि महागबंधन जनता के मुद्दों के लिए बना था न कि ​सीट बटवारे को लेकर।