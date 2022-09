ड्रैगन की ब्रिटेन में बड़ी बेइज्जती, ब्रिटिश सरकार ने चीनी प्रतिनिधिमंडल को दिवंगत महारानी के ताबूत देखने से किया बैन

Britain : चीन की सरकार (Chinese Government) को ब्रिटेन (Britain) में बड़ी बेइज्जती की सामना करना पड़ा है। बीबीसी (BBC) मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार महारानी एलिजाबेथ (Queen Elizabeth) के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सोमवार को लंदन जाने वाले चीनी प्रतिनिधिमंडल को संसद के अंदर उनके ताबूत को देखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्वीन के ताबूत को ब्रिटिश सरकार (British Government) की निगरानी में संसद के अंदर रखा गया है।

यही नहीं, ब्रिटेन (Britain) के कई सांसदों ने चीन को न्यौता देने का भी विरोध किया है। दरअसल शिनजियांग में कथित मानवाधिकारों के हनन की आलोचना करने के लिए चीन ने कई ब्रिटिश सांसदों (British MPs) पर प्रतिबंध लगाए हैं। चीन के कड़े रुख का विरोध करते हुए अब कुछ ब्रिटिश सांसदों (British MPs) ने चीन से प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के बारे में चिंता जताई है।

बीबीसी (BBC) रिपोर्ट में कहा है कि चीनी सरकार (Chinese Government) के प्रतिनिधिमंडल को ब्रिटिश सरकार (British Government) की निगरानी में क्वीन का ताबूत देखने से बैन कर दिया है। ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) के अध्यक्ष सर लिंडसे हॉयल ने चीनी सरकार (Chinese Government) के एक प्रतिनिधिमंडल को वेस्टमिंस्टर हॉल (Westminster Hall) में दिवंगत महारानी के ‘लाइंग-इन-स्टेट’ कार्यक्रम (‘Living-in-state’ program of the late Queen) में शामिल होने की अनुमति नहीं दी है।

महारानी का राजकीय अंतिम संस्कार सोमवार को वेस्टमिंस्टर एबे (Westminster Abbey) में किया जाएगा। ‘बीबीसी’ (BBC) और ‘पोलिटिको’ की खबरों के अनुसार सर लिंडसे हॉयल ने उइगुर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न का आरोप लगाने के लिए पांच ब्रिटिश सांसदों (British MPs) के खिलाफ चीनी प्रतिबंधों के कारण चीनी प्रतिनिधिमंडल (Chinese Delegation)के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) ने कहा कि उसने सुरक्षा मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन को अंतिम संस्कार कार्यक्रम में उपस्थित होने की अनुमति होगी, लेकिन उसे संसद भवन के अंदर के कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। वेस्टमिंस्टर हॉल संसदीय संपदा का हिस्सा है तथा यह हाउस ऑफ कॉमन्स (House of Commons) और हाउस ऑफ लॉर्ड्स (House of Lords) के अध्यक्षों के नियंत्रण में है। इस घटनाक्रम से ब्रिटेन-चीन संबंधों (UK-China Relations)के और तनावपूर्ण होने की आशंका है।