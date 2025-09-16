Guru Nakshatra Parivartan 2025 :  गुरु का पद नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों की बदलेगी किस्मत , सुख-सौभाग्य और आय में होगी वृद्धि  

ज्योतिष में सुख-सौभाग्य के कारक माने जाने वाले बृहस्पति देव का पद नक्षत्र परिवर्तन होगा। पंचांग के अनुसार,19 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति दोपहर 2 बजकर 01 मिनट पर पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश कर जाएंगे। देवगुरु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत खास माना जा रहा है। पुनर्वसु नक्षत्र सकारात्मकता और बौद्धिक विकास के कारक भी माने जाते हैं। गुरु के इस नक्षत्र परिवर्तन का असर सभी राशि वाले जातकों पर देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, बुद्धि, कानून और धन का कारक माना जाता है।

देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पद में प्रभाव

देवगुरु बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पद में प्रभाव व्यक्ति को धन, प्रसिद्धि और अधिकार के रूप में सफलता दिलाता है।

कर्क राशि

ये समय कर्क राशि वालों की किस्मत चमकाएगा। कोई गलत निर्णय लेने से सावधान रहना होगा। सेहत बहुत अच्छी रहेगी।

कन्या राशि

कन्या राशि में धन लाभ होगा। दोस्तों और परिवार का साथ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा की संभावना बन रही है। बिजनेस में तरक्की के योग बन रहे हैं।

वृश्चिक राशि

गुरु के नक्षत्र परिवर्तन की इस अवधि में आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय आप धार्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

मीन राशि

गुरु का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर मीन राशि वाले जातकों के लिए अच्छा रहेगा। गोचर के प्रभाव से आपके रिश्तों में मजबूती आयेगी। पारिवारिक सुख भी मिलेगा।