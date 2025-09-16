  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Guru Nakshatra Parivartan 2025 :  गुरु का पद नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों की बदलेगी किस्मत , सुख-सौभाग्य और आय में होगी वृद्धि  

Guru Nakshatra Parivartan 2025 :  गुरु का पद नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों की बदलेगी किस्मत , सुख-सौभाग्य और आय में होगी वृद्धि  

ज्योतिष में सुख-सौभाग्य के कारक माने जाने वाले बृहस्पति देव का पद नक्षत्र परिवर्तन होगा। पंचांग के अनुसार,19 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति दोपहर 2 बजकर 01 मिनट पर पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय पद में प्रवेश कर जाएंगे।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Guru Nakshatra Parivartan 2025 :  गुरु का पद नक्षत्र परिवर्तन से इन राशियों की बदलेगी किस्मत , सुख-सौभाग्य और आय में होगी वृद्धि  

Guru Nakshatra Parivartan 2025 :  गुरु का पद नक्षत्र परिवर्तन से इन...

16 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर होगी कृपा, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

16 सितम्बर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर होगी...

14 सितम्बर 2025 का राशिफलः इन राशियों को मिलेगा आज भाग्य का साथ, बिगड़े हुए काम होंगे पूरे

14 सितम्बर 2025 का राशिफलः इन राशियों को मिलेगा आज भाग्य का...

13 सितम्बर 2025 का राशिफलः व्यापार और आर्थिक लाभ का है उत्तम योग, जानिए क्या कहते हैं आज आपके सितारे?

13 सितम्बर 2025 का राशिफलः व्यापार और आर्थिक लाभ का है उत्तम...

12 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज मिलेगा इन राशियों को भाग्य का साथ, यात्रा की बन रही संभावना

12 सितम्बर 2025 का राशिफलः आज मिलेगा इन राशियों को भाग्य का...

Devuthani Ekadashi 2025 : 1 नवंबर से फिर बजेगा ढोल और शहनाई ,  जानिए विवाह के शुभ मुहूर्त

Devuthani Ekadashi 2025 : 1 नवंबर से फिर बजेगा ढोल और शहनाई ,  जानिए...