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Black chickpeas Health Benefits : काले चने पोषक तत्वों से भरपूर , सेवन से कमजोरी और थकान जड़ से खत्म!

पारंपरिक खान-पान में काले चने बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि ये प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Black chickpeas Health Benefits :  पारंपरिक खान-पान में काले चने बहुत महत्व दिया जाता है क्योंकि ये प्लांट-बेस्ड प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। गहरे भूरे रंग के और आकार में छोटे होते हैं। इनका स्वाद नट्स जैसा होता है और बनावट सख्त होती है।

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नियमित और संतुलित मात्रा में काले चने का सेवन मांसपेशियों को पोषण देने, पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखने और लंबे समय तक पेट भरा रखने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद फाइबर और प्रोटीन इसे हेल्दी डाइट का अच्छा हिस्सा बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि काले चने से कई स्वादिष्ट और Nutritious dishes आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कि काले चने का सेवन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

काले चने को पकाने से पहले 8 से 10 घंटे या रातभर भिगोकर रखें, ताकि वे आसानी से पक जाएं और पचने में भी आसान हों। हमेशा अच्छी तरह पके हुए चने ही खाएं. शुरुआत में कम मात्रा से सेवन करें और पर्याप्त पानी पिएं, क्योंकि इनमें फाइबर अधिक होता है।

गैस या पाचन संबंधी समस्या होने पर मात्रा सीमित रखें। किसी विशेष बीमारी या डाइट प्लान का पालन कर रहे हैं, तो नियमित सेवन से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना बेहतर रहेगा।

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