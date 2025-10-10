  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Health Eat Elmonds : इस तरह से बादाम खाने से मिलेंगे इसके फायदे, पोषक तत्वों से  चेहरा खिल जाएगा

Health Eat Elmonds : इस तरह से बादाम खाने से मिलेंगे इसके फायदे, पोषक तत्वों से  चेहरा खिल जाएगा

बादाम जितना खाने में जितना टेस्टी लगता है उतना ही सेहत को उड़ान देने वाला होता है। इसके पौष्टिक तत्वों को विटामिन-ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर का पावर हाउस कहा जाता है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- Health Tips : हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है बढ़ता स्ट्रेस, इन बातों का रखें ध्यान
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली 'मेंटल हेल्थ एम्बेसडर' नियुक्त किया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी

दीपिका पादुकोण को केंद्र सरकार ने पहली 'मेंटल हेल्थ एम्बेसडर' नियुक्त किया,...

Health Eat Elmonds : इस तरह से बादाम खाने से मिलेंगे इसके फायदे, पोषक तत्वों से  चेहरा खिल जाएगा

Health Eat Elmonds : इस तरह से बादाम खाने से मिलेंगे इसके...

Health Tips : हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है बढ़ता स्ट्रेस, इन बातों का रखें ध्यान

Health Tips : हाई ब्लड प्रेशर का कारण होता है बढ़ता स्ट्रेस,...

Digital Detox : मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए करें डिजिटल डिटॉक्स , संबंध और जीवन की गुणवत्ता बढ़ जाएगी

Digital Detox : मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए करें...

Health Tips: फैटी लिवर से छुटकारा पाने के लिए पिये ये 3 ड्रिंक्स, स्पेशलिस्ट ने बताए इनके नाम

Health Tips: फैटी लिवर से छुटकारा पाने के लिए पिये ये 3...

Fight Cancer : IISER कोलकाता ने विकसित किया ‘फ्रेंडली बैक्टीरिया’, जो सीधे शरीर में जाकर कैंसर को हराने में करेगा मदद

Fight Cancer : IISER कोलकाता ने विकसित किया ‘फ्रेंडली बैक्टीरिया’, जो सीधे...