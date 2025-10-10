Health Eat Elmonds : इस तरह से बादाम खाने से मिलेंगे इसके फायदे, पोषक तत्वों से  चेहरा खिल जाएगा

Health Eat Elmonds : बादाम जितना खाने में जितना टेस्टी लगता है उतना ही सेहत को उड़ान देने वाला होता है। इसके पौष्टिक तत्वों को विटामिन-ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर का पावर हाउस कहा जाता है। बहुत लोग बादाम खाने के सही तरीके से अनभिज्ञ होने से इसका लाभ नहीं उठा पाते है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बादाम को सही तरीके से खाया जाए तो सेहत को इसके अनगिनत फायदे मिल सकते है। अगर इसे सही तरीके से न खाया जाए तो इसके फायदे भी उतने नहीं मिलते हैं। आइये जानते है बादाम खाने का सही तरीका और फायदे।

बादाम को अक्सर लोग सीधे मुट्ठी भर कर खा लेते हैं, या फिर रोस्ट करके। यह तरीका न तो सबसे अच्छा है और न ही आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है।

फाइटिक एसिड

बादाम को कभी भी रात भर पानी में भिगोकर खाना चाहिए। क्योंकि बादाम के छिलके में फाइटिक एसिड पाया जाता है। जो बादाम में मौजूद ज़रूरी पोषक तत्वों जैसे जिंक, आयरन और कैल्शियमको शरीर में पूरी तरह सोख लेने से रोकता है। जब आप बादाम को भिगोते हैं, तो यह एसिड पानी में घुल जाता है।

भीगे हुए बादाम

भीगे हुए बादाम पचने में बहुत सहायक होते हैं। भिगोने से बादाम में मौजूद एंजाइम इन्हिबिटर्स कम हो जाते हैं। इससे आपका पाचन तंत्र आसानी से पोषक तत्वों को सोख पाता है। भीगे हुए बादाम का छिलका उतार कर खाना ही सबसे फायदेमंद होता है।