  महाराष्ट्र के बीड जिले में लगातार 5 दिन से हो रही बरसात से किसानों का भारी नुकसान, रेड अलर्ट जारी

महाराष्ट्र में इन दिनों पूरे राज्य में चारों तरफ भारी बरसात हो रही है। बतादें कि यहां के बीड जिले में लगातार 5 दिनों से भारी बरसात होने से यहां की नदी में उफान आ रहा है। जिससे किसानों के खेतों में लबालब पानी भर गया है।

बीड। महाराष्ट्र में इन दिनों पूरे राज्य के चारों तरफ भारी बरसात हो रही है। बतादें कि यहां के बीड जिले में लगातार 5 दिनों से भारी बरसात होने से यहां की नदी में उफान आ रहा है। जिससे किसानों के खेतों में लबालब पानी भर गया है। खेत में पानी भरने से किसानों का बहुत अधिक नुकसान हुआ है। सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि बीड जिले के वडवणी, परली, माजलगांव, आष्टी और गेवराई में अतिवृष्टी हो गई है। इस वजह से बीड जिलें में कपास और सोयाबीन की फसलें खराब होगयी हैं।

यहां के किसानों ने बताया है कि लगातार 5 दिनों से भारी बरसात हो रही है। बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई है। वहीं बीड जिले के सभी डैम भर चुके है। इस ​कारण यहां किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं कि पानी से हुए नुकसान का सरकार मुआवजा दे।

वहीं पालघर जिले में आधी रात से ही लगातार भारी बरसात से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते नदियां व नालों में बाढ़ आ रहा है। मौसम विभाग ने जिले में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सुरक्षा को लेकर पालघर जिला प्रशासन ने सभी स्कूलों और महाविद्यालयों में छुट्टी कर दी है।

