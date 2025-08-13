हैदराबाद में भारी बारिश का अलर्ट,मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रभारी मंत्रियों और अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा

  1. हिन्दी समाचार
देश भर में इन दिनों बरसात का कहर है। देश के सभी राज्यों,प्रदेशों में मूसलाधार बारिश हो र​ही है। वहीं इन दिनों तेलंगाना राज्य में भी भारी बरसात के अलर्ट को देखते हुए यहां के सीएम ने सभी मंत्री व अधिकारियों को सवधान कर दिया है।

हैदराबाद। देश भर में इन दिनों बरसात का कहर है। देश के सभी राज्यों,प्रदेशों में मूसलाधार बारिश हो र​ही है। वहीं इन दिनों तेलंगाना राज्य में भी भारी बरसात के अलर्ट को देखते हुए यहां के सीएम ने सभी मंत्री व अधिकारियों को सवधान कर दिया है। हैदराबाद में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार देर शाम हैदराबाद कमांड कंट्रोल सेंटर से प्रदेश के सभी जिलों के डीएम के साथ समीक्षा बैठक किया। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सभी प्रभारी मंत्रियों व विभागी अधिकारियों को सतर्क रहने के लिये कहा।

वहीं उन्होंने प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों की तीन दिन की छुट्टियां रद्द करने के आदेश दिये । सीएम ने सभी आधिकारियों को बताया कि अचानक बाढ़ आने की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैयार रखे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें समय-समय पर एनडीआरएफ कर्मियों के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए। जिन जिलों में भारी बारिश हो रही है, वहां कर्मियों को पहले से ही भेज दें। जिन जिलों में रेड अलर्ट है, वहां वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष रूप से तैनात किया जाए। मीडिया के माध्यम से बारिश और बाढ़ की जानकारी प्रसारित की जानी चाहिए।

बाढ़ की शिकायतों के लिए एक टोल-फ्री नंबर भी स्थापित किया जाना चाहिए। वहीं कल से सभी स्कूलों की छुट्टीयां भी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के निदेशक निकोलस ने देर रात एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि कल से दो दिन स्कूल और कॉलेज की छुट्टी घोषित की गई है।

