  3. Mumbai Weather Update: मुंबई में भारी बारिश से ‘हाहाकार’, आधी रात को हुई लैंडस्लाइड में 2 की मौत और 4 घायल

पिछले कुछ दिनो से  मूसलाधार बारिश कई राज्यों में तबाही मचा कर रखी है। वहीं इसका सबसे ज्यादा असर पहाड़ी इलाकों में देखने को मिल रहा है।  पहाड़ी इलाको  में न जाने कितने लोग इसी आपदा से मर गए हैं। यहीं नहीं  अब मुंबई में भी लैंडस्लाइड देखने को मिली है, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई है। बता दें कि  मुंबई के विखरोली में शनिवार को भीषण भूस्खलन हुआ। इस लैंडस्लाइड की वजह भारी बारिश बताई जा रही है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और ना जाने कितने लोग घायल हैं।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- UP Heavy Rain Alert: यूपी के 46 जिलों में भीषण बारिश की चेतावनी, लखनऊ में आज स्कूल बंद

वहीं इस घटना पर BMC अधिकारी ने बताया ‘सभी पीड़ित एक ही परिवार से हैं। हादसे के फौरन बाद उन्हें राजावडी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान

बता दें इस आपदा में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी पहचान  शालू मिश्रा (19) और सुरेश मिश्रा (50) के रूप में हुई है। वहीं, परिवार के दो अन्य सदस्य आरती मिश्रा (45) और ऋतुराज मिश्रा (20) को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि, अब उनकी हालत में सुधार देखने को मिला है।

लैंडस्लाइड के बाद BMC ने इलाके के अन्य लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है, जिससे दोबारा ऐसे हादसे को टाला जा सके।

पढ़ें :- Heavy Rain Alert: अगले 7 दिनों तक बरसात में भीगने को रहें तैयार! इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना

मुंबई में भारी बारिश

मुंबई में भारी बारिश के कारण लोकल ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। कई जगहों पर जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खासकर दादर, कुर्ला, सियोन, तिलक नगर समेत सभी रेलवे स्टेशनों पर पानी भरने से ट्रेनों का आना जाना मुश्किल हो गया।

