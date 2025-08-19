इंदौर में आज हुई झमाझम बरसात,अगस्त के अंत में भीगेगा पूरा मध्यप्र देश मौसम विभाग का है अनुमान

इंदौर । मध्य प्रदेश में इन दिनों लगातार भारी बरसात हो रही है यह बरसात सोमवार दोपहर से जारी है। बतादें कि रात में भी बरसात हुई थी। वहीं मंगलवार की बात करें तो आज सुबह बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ था। पर दोपहर के लगभग 2 बजे से इंदौर के कई हिस्सों में तेज बरसात हुई जिससे पूरा इंदौर तरबतर होगया।

बतादें कि पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तेज बारिश हुई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस बार मानसून का मुंबई कनेक्शन देखने को मिला है। अरब सागर में बना सिस्टम पहले मुंबई में सक्रिय हुआ और उसके बाद इंदौर में असर दिखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे दिल्ली का मौसम 48 घंटे में मालवा पर असर डालता है, वैसे ही मुंबई की बारिश के 24 घंटे बाद इंदौर में भी बादल सक्रिय हो जाते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त के अंत में पूरा मध्यप्रदेश भीगने के आसार हैं।