  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. नर्मदापुरम, हरदा और देवास सहित एमपी के 14 जिलों में बरसेंगे जमकर मेघ,बारिश का अलर्ट जारी

नर्मदापुरम, हरदा और देवास सहित एमपी के 14 जिलों में बरसेंगे जमकर मेघ,बारिश का अलर्ट जारी

अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में जम कर होगी बरसात। इधर कई दिनों से एमपी में बारिश कम होगई जिससे यहां गर्मी और उमस का असर दिखाई देने लगा है।

By Sudha 
Updated Date

भोपाल। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में जम कर होगी बरसात। इधर कई दिनों से एमपी में बारिश कम होगई जिससे यहां गर्मी और उमस का असर दिखाई देने लगा है। वहीं मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोमवार को हरदा, देवास, नर्मदापुरम, सीहोर सहित 14 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं रविवार को टीकमगढ़, जबलपुर, शिवपुरी, खंडवा, श्योपुर, पचमढ़ी, जबलपुर, दमोह में बारिश का दौर देखने को मिला।हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, इवानी में भारी बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है।

पढ़ें :- अपने ही लोगों की जिंदगी नही बचा पा रहा पाकिस्तान, बाढ़ से 657 लोगों की मौत एक हजार से अधिक घायल

वहीं मध्यप्रदेश के शहर उज्जैन और ग्वालियर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यहां हल्की से मध्यान और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश व तेज हवाएं के होने का अलर्ट किया है। लोगों से सावधानी से रहने की अपील की है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अपने ही लोगों की जिंदगी नही बचा पा रहा पाकिस्तान, बाढ़ से 657 लोगों की मौत एक हजार से अधिक घायल

अपने ही लोगों की जिंदगी नही बचा पा रहा पाकिस्तान, बाढ़ से...

Video-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाबा रामदेव को लेकर बिगड़े बोल, कहा-रामदेउवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है...

Video-बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बाबा रामदेव को लेकर...

डायरेक्टर एसएस राजामौली ईस्ट अफ्रीका से शुरू करेंगे SSMB29 फिल्म की शूटिंग, 2027 में बड़े परदे पर देगी दस्तक

डायरेक्टर एसएस राजामौली ईस्ट अफ्रीका से शुरू करेंगे SSMB29 फिल्म की शूटिंग,...

डर कर भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तान की नौ सेना, सैटेलाइट से फोटो आई सामने

डर कर भाग खड़ी हुई थी पाकिस्तान की नौ सेना, सैटेलाइट से...

Lucknow News: लखनऊ में करोड़ों की चोरी, जुर्म कबूल कर 'बंटी-बबली' भागे, सालों की प्लानिंग को दिया अंजाम

Lucknow News: लखनऊ में करोड़ों की चोरी, जुर्म कबूल कर 'बंटी-बबली' भागे,...

अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति, रूस ने इमारत पर गिरा दिया बम, पांच की मौत

अमेरिका पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति, रूस ने इमारत पर गिरा दिया बम,...