नर्मदापुरम, हरदा और देवास सहित एमपी के 14 जिलों में बरसेंगे जमकर मेघ,बारिश का अलर्ट जारी

भोपाल। अब एक बार फिर मध्य प्रदेश में जम कर होगी बरसात। इधर कई दिनों से एमपी में बारिश कम होगई जिससे यहां गर्मी और उमस का असर दिखाई देने लगा है। वहीं मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सोमवार को हरदा, देवास, नर्मदापुरम, सीहोर सहित 14 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं रविवार को टीकमगढ़, जबलपुर, शिवपुरी, खंडवा, श्योपुर, पचमढ़ी, जबलपुर, दमोह में बारिश का दौर देखने को मिला।हरदा, सीहोर, नर्मदापुरम, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बैतूल, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, इवानी में भारी बारिश की संभावना है। अन्य जिलों में गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है।

वहीं मध्यप्रदेश के शहर उज्जैन और ग्वालियर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। यहां हल्की से मध्यान और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेगी। मौसम विभाग ने भारी बारिश व तेज हवाएं के होने का अलर्ट किया है। लोगों से सावधानी से रहने की अपील की है।