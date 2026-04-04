  1. हिन्दी समाचार
  2. बड़ी खबर
  3. नासिक: गाड़ी कुएं में गिरने से 9 लोगों की मौत, एक ही परिवार के थे सभी लोग

नासिक: गाड़ी कुएं में गिरने से 9 लोगों की मौत, एक ही परिवार के थे सभी लोग

महाराष्ट्र के नासिक जिले से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक कार के कुएं में गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।

By हर्ष गौतम 
Updated Date

नासिक: महाराष्ट्र के नासिक जिले से दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है, जहां एक कार के कुएं में गिरने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं, जिससे पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है।

पढ़ें :- प्रयागराज में बड़ा हादसा: धमाके से ढहा कोल्ड स्टोरेज , 20 लोगों के दबे होने की आशंका, कई मजदूरों की मौत

यह दर्दनाक हादसा शुक्रवार रात करीब 10 बजे डिंडोरी के शिवाजी नगर इलाके में हुआ। जानकारी के मुताबिक, परिवार एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम से लौट रहा था, तभी उनकी कार अचानक पास के कुएं में जा गिरी। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। स्थानीय लोग तुरंत मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसमें दो क्रेन और तैराकों की मदद से कार को कुएं से बाहर निकाला गया। लेकिन तब तक कार में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी थी।

पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान सुनील दत्तू दरगुडे (32), उनकी पत्नी रेशमा, आशा अनिल दरगुडे (32) और परिवार के छह बच्चों (पांच लड़कियां और एक लड़का) के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ड्राइवर को कुआं क्यों नहीं दिखा। चश्मदीदों की तलाश की जा रही है और आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि हादसे की असली वजह सामने आ सके। यह हादसा एक पल की चूक कैसे पूरे परिवार की जिंदगी खत्म कर देता है, इसकी दर्दनाक मिसाल बन गया है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मनोज तिवारी का बड़ा दावा, बोले -बीजेपी असम में पुनः प्रचंड बहुमत से आ रही है,कांग्रेस खुशियां लूटने वाली पार्टी

मनोज तिवारी का बड़ा दावा, बोले -बीजेपी असम में पुनः प्रचंड बहुमत...

पीएम मोदी ने साधा निशाना: बोले- TMC के पापों का घड़ा भर चुका”, बंगाल में बदलाव का दावा

पीएम मोदी ने साधा निशाना: बोले- TMC के पापों का घड़ा भर...

Nepal Petrol Crisis : नेपाल में अब दो दिन का साप्ताहिक अवकाश घोषित, सरकारी दफ्तरों में नया टाइम लागू

Nepal Petrol Crisis : नेपाल में अब दो दिन का साप्ताहिक अवकाश...

होर्मुज जलड़मरूमध्य खोलने के लिए सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के बीच चर्चा शुरू

होर्मुज जलड़मरूमध्य खोलने के लिए सल्तनत और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के...

डबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर! यूपी-Delhi समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

डबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर! यूपी-Delhi समेत कई राज्यों में बारिश, आंधी...

WTO की डायरेक्टर न्गोजी ओकोंजो ने वैश्विक व्यापार को लेकर दिए कड़े संदेश, कहा- बदलाव को पलटा नहीं जा सकता

WTO की डायरेक्टर न्गोजी ओकोंजो ने वैश्विक व्यापार को लेकर दिए कड़े...