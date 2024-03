Himachal Weather : बर्फबारी और बारिश से भरमौर-पठानकोट हाईवे समेत छह रास्ते जाम, विद्युत आपूर्ति ठप

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) में बदले मौसम के चलते चंबा जिला के भरमौर, पांगी में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई। इससे भरमौर-पठानकोट हाइवे (Bharmour-Pathankot Highway) समेत आधा दर्जन मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई। वाहनों की रफ्तार थमने से देखते ही देखते छोटे-बड़े वाहनों की लंबी कतार लग गईं। मार्गों के बंद होने से अपने गंतव्यों की ओर निकले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा।

#HimachalPradesh received fresh snowfall at higher altitude regions, hailstorm and moderate rains in low and middle hills. 172 roads blocked in the State, effecting connectivity through roadways. pic.twitter.com/mttUR7AkNI

— All India Radio News (@airnewsalerts) March 31, 2024