कैसे पता है कि, BJP की सरकार 40-50 साल तक रहेगी? राहुल गांधी ने गृहमंत्री अमित शाह पर साधा निशाना

पटना। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जारी है। इस बीच उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि, अमित शाह ने बार-बार कहा कि BJP की सरकार 40-50 साल तक रहेगी। पहले ये बयान अजीब लगा, अमित शाह को कैसे पता कि 40-50 साल तक सरकार चलेगी। अब सच्चाई सामने आ गई है। अमित शाह ऐसा इसलिए कह पा रहे थे, क्योंकि ये लोग ‘वोट चोरी’ करते हैं।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री तय करते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा? वहां विपक्ष के नेता की एक नहीं सुनी जाती। 2023 में BJP ने नया कानून बनाया कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस नहीं किया जा सकता। सवाल है-ऐसा कानून क्यों बनाया गया? जवाब है-‘वोट चोरी’ करवाने के लिए। मेरी ‘वोट चोरी’ से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब चोर पकड़ा जाता है तो वह बिल्कुल चुप हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि मैं तो फंस गया, अब पकड़ लिया गया हूं।

राहुल गांधी ने कहा, संविधान में लिखा है-हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक वोट मिलेगा। अंबानी का बेटा हो या देश का गरीब युवा-दोनों को एक समान वोट मिलता है। अंबानी जैसे पूंजीपतियों को वोट की जरूरत नहीं है, बैंक के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, उनका कर्ज माफ हो जाता है। देश में वोट की जरूरत गरीबों को है, क्योंकि इसके बिना आपको कोई अधिकार नहीं मिल सकता। आजादी से पहले जब लोगों के पास वोट नहीं था, तो कोई अधिकार भी नहीं थे। दलितों, पिछड़ों की सिस्टम में कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद संविधान ने सभी को हक और भागीदारी दी। इसलिए- जिस दिन वोट का अधिकार ख़त्म हो गया, उस दिन से लोगों के पास कोई शक्ति नहीं बचेगी। संविधान सिर्फ किताब नहीं है, हिंदुस्तान की शक्ति है।

उन्होंने आगे कहा, एक बार आपका वोट छिन गया तो राशन, घर, जमीन सब चला जाएगा। देश में लोग अपने अधिकार के लिए लड़ पाते हैं, क्योंकि उनके पास वोट और संविधान की ताकत है। अगर वोट और संविधान नहीं रहेगा तो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी अभी वोट और संविधान से डरते हैं, लेकिन अगर वोट चोरी पूरी हो गई तो वो अपने घर पर बैठ जाएंगे- आपको दिखेंगे भी नहीं। याद रखिए – RSS के लोग तिरंगे को सैल्यूट नहीं करते थे। वे लोग अभी भी तिरंगे के लिए दिखावे में खड़े होते हैं, लेकिन उनके दिल में कुछ और है, बाहर कुछ और…चुनाव में BJP के बड़े-बड़े नेताओं ने कहा कि हम संविधान बदल देंगे। तब हमने कहा- सपने मत देखो… संविधान को कोई ताकत नहीं बदल सकती। सच्चाई यही है कि ये वोट चोरी कर संविधान को ख़त्म करने में लगे हुए हैं।