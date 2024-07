How to make pasta from wheat flour: ब्रेकफास्ट में ट्राई करें गेहूं के आटे का पास्ता, हेल्दी भी और टेस्टी भी, ये है इसकी रेसिपी

How to make pasta from wheat flour: बच्चों को हेल्दी खाना खिलाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती हैं। क्योंकि बच्चों को फास्ट फूड ही खूब भाता है,अगर पिज्जा बर्गर या पास्ता की बात हो तो बड़े चाव से खाते हैं लेकिन अगर दाल रोटी खाने को दिया जाय तो नाक मुंह बनाने लगते हैं।

ऐसे में बच्चों के शरीर में उचित पोषक जाना जरुरी है। इसलिए आज हम आपको गेहूं के आटे से बना पास्ता बनाने का तरीका बताने जा रहे है जो बच्चों को लिए हेल्दी भी है और बड़े चाव से खा भी लेंगे। तो चलिए जानते हैं गेहूं के आटे से पास्ता बनाने का तरीका।

गेहूं के आटे का पास्ता बनाने के लिए जरुरी सामग्री

1 कप गेहूं आटा

1 चम्मच सरसों दाना

1 प्याज

1 शिमला मिर्च

1 टमाटर

स्वादानुसार नमक

2 हरी मिर्च

4 चम्मच तेल

2 कप पानी

आवश्यकता अनुसार धनिया पत्ती ग्रानिस के लिए

गेहूं के आटे का पास्ता बनाने का ये है तरीका

गेहूं के आटे का पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले आटे को गुंद कर सॉफ्ट आटा बना ले। आटा लगाकर रोटी बना लें। अब इसे किसी गिलास या कटोरी से काट ले और दोनों साइड को आपस में मोड़ दें। बीच से भी पानी लगाकर मोड़ दे ताकि आपस में चिपक जाये और निकले ना।

अब एक कढ़ाई में 1 कप पानी डाल कर गरम करें और थोड़ा सा नमक और 1/२ चम्मच तेल डाल कर उबलने दें। फिर आटे से बने पास्ता को इसमें डाल दें। 5 से 10 मिनट तक ढक कर पकाएं।

जब अच्छे से पक जाए तो इसे छान ले और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें। अब एक पेन में तेल डाल दें और गरम करें फिर उसमे सरसों दाना डाल के तड़का ले फिर उसमे प्याज़ हरी मिर्च शिमला मिर्च को डाल कर भून लें।

फिर टमाटर और नमक स्वादानुसार डालकर ढक दें। गलने तक पकाएं फिर बना हुआ पास्ता को भी डाल कर मिक्स करें और 5 मिनट ढक कर पकाएं और गैस बंद कर दें । अब धनिया पट्टी डालकर इसमें थोड़ा सा टमाटर सॉस डाल कर सर्व करें। लीजिए तैयार है गेहूं के आटे से बना हेल्दी पास्ता। आप इसे ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकती हैं। आप इसे मनचाहा आकार दे सकती हैं। आप चाहे इसके नूडल की तरह लंबा लंबा काटकर पानी में उबाल कर भी बना सकती हैं। या फिर रोटी को पतला बेलकर फिर पेन की मदद से पाइप के आकार का काट कर भी बना सकती हैं।