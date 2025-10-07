'मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूं, देश चलेगा संविधान से भीड़ की सनक से नहीं...' राहुल गांधी का रायबरेली मॉब लिंचिंग पर बड़ा बयान

Raebareli Mob Lynching: रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल ने कहा है कि वह मृतक हरिओम के परिवार के साथ खड़े हैं और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि देश संविधान से चलेगा, भीड़ की सनक से नहीं चलेगा। इससे पहले राहुल ने पीड़ित के भाई से फोन पर बात की थी।

जानकारी के मुताबिक, युवक मानसिक हरिओम वाल्मीकि रूप से बिमार था और वह रात के समय दांडेपुर जमुनापुर स्थित अपने ससुराल पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए जा रहा था। तभी 50 से 60 लोगों की भीड़ ने उसे ड्रोन चोर गैंग का सदस्य समझकर घेर लिया। इसके बाद भीड़ ने दलित युवक हरिओम की बेल्ट-डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी गयी। इस मामले में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं, दक्षिण अमेरिका दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से मामले में प्रतिक्रिया दी है।

राहुल गांधी ने मंगलवार को लिखा, ‘रायबरेली में दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की निर्मम हत्या सिर्फ़ एक इंसान की नहीं – इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। आज भारत में दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़े और ग़रीब – हर उस व्यक्ति को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी आवाज़ कमजोर है, जिसकी हिस्सेदारी छीनी जा रही है, और जिसकी ज़िंदगी सस्ती समझी जाती है।’

कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा, ‘देश में नफ़रत, हिंसा और भीड़तंत्र को सत्ता का संरक्षण मिला हुआ है – जहाँ संविधान की जगह बुलडोज़र ने ले ली है, और इंसाफ़ की जगह डर ने। मैं हरिओम के परिवार के साथ खड़ा हूँ – उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा। भारत का भविष्य समानता और मानवता पर टिका है और यह देश चलेगा संविधान से, भीड़ की सनक से नहीं।’