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IAS-PCS Transfers: UP में देर रात हुआ बड़ा प्रशा​सनिक फेरबदल, 14 आईएएस और 34 पीसीएस अफसरों के हुए तबादले, देखिए लिस्ट

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार देर रात बड़ा फेरबदल किया है। यूपी सरकार ने 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

IAS-PCS Transfers: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रविवार देर रात बड़ा फेरबदल किया है। यूपी सरकार ने 14 आईएएस और 34 पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसमें तीन जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों (सीडीओ) समेत कई मंडलों के अपर आयुक्तों को नई तैनाती दी गई है। सहारनपुर के मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन को मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मिशन बनाया गया है। उनकी जगह राज्य कर विभाग में तैनात अपर आयुक्त डॉ. सुनील कुमार वर्मा को सीडीओ सहारनपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

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