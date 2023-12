ICC T20 Rankings : भारत के लेग स्पिनर रवि बिश्ननोई बने दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज, राशिद खान को पछाड़ा

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के लेग स्पिनर रवि बिश्ननोई (Ravi Bishnoi) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज (T20 Series) में बेहतरीन प्रदर्शन का इनाम मिला है। बिश्नोई आईसीसी टी20 (ICC T20) गेंदबाजों की रैकिंग में नंबर वन पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इस दौरान अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) को पीछे छोड़ा है।

इसके साथ रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) के क्लब में शामिल हो गए हैं। बुमराह भी टी20 रैंकिंग में नंबर वन गेंदबाज रह चुके है। इस तरह टी20 में भारतीय खिलाड़ियों का जलवा है। गेंदबाजों की रैंकिंग में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) पहले नंबर पर बने हुए हैं। आईपीएल (IPL) में लखनऊ सुपर जॉयंट्रस (Lucknow Super Giants) की ओर से खेलने वाले रवि बिश्नोई (Ravi Bishnoi) पिछले सप्ताह 5वें नंबर पर थे। उन्होंने 5 पायदान की छलांग लगाते हुए नंबर वन की कुर्सी हासिल की है।

A rising 🇮🇳 star is crowned the new No.1 T20I bowler!

More on the latest @MRFWorldwide ICC Men's Player Rankings 👇https://t.co/jt2tgtr6bD

— ICC (@ICC) December 6, 2023