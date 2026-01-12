'UP-बिहार से आए लोगों ने महाराष्ट्र में हिन्दी थोपी तो मैं मारूंगा लात...' MNS प्रमुख राज ठाकरे के बिगड़े बोल

BMC elections, Raj Thackeray's controversial statement: उत्तर-प्रदेश और बिहार समेत हिन्दी भाषी राज्यों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे ने रविवार को सारी हदें पार कर दी। राज ठाकरे ने रविवार को दादर में एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों ने अगर महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश की तो वह उन्हें लात मारेंगे। मनसे प्रमुख का यह बयान बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव प्रचार के दौरान आया।
BMC elections, Raj Thackeray’s controversial statement: उत्तर-प्रदेश और बिहार समेत हिन्दी भाषी राज्यों के खिलाफ बयानबाजी करने वाले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) चीफ राज ठाकरे ने रविवार को सारी हदें पार कर दी। राज ठाकरे ने रविवार को दादर में एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों ने अगर महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश की तो वह उन्हें लात मारेंगे। मनसे प्रमुख का यह बयान बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) चुनाव प्रचार के दौरान आया।
जानकारी के अनुसार, मनसे प्रमुख राज ठाकरे रविवार को आगामी बीएमसी चुनाव को लेकर दादर स्थित शिवतीर्थ मैदान में अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की भाषा, जमीन और पहचान पर खतरा है। इस दौरान ठाकरे ने मराठी एकता का आह्वान किया। एक जनसभा में राज ठाकरे ने कहा, “उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों को महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे किसी भाषा से नफरत नहीं है, लेकिन अगर इसे थोपने की कोशिश करोगे तो मैं आपको लात मारूंगा।”
मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने यह भी कहा कि कुछ ताकतें अभी भी इस बात से नाराज हैं कि मुंबई, गुजरात के बजाय महाराष्ट्र को मिल गया।” उन्होंने कहा, ” ये ताक़तें अब अडाणी ग्रुप के जरिए मुंबई और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लगभग हर बड़े क्षेत्र में अडाणी समूह की भागीदारी बढ़ती जा रही है।” इस कार्यक्रम में शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। जिन्होंने भाजपा पर हर चुनाव से पहले हिंदू-मुस्लिम और मराठी–गैर मराठी के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया।