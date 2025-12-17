  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘अगर दिल्ली में सांस लेने लायक हवा चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें…’ CM रेखा गुप्ता ने लोगों से की अपील

‘अगर दिल्ली में सांस लेने लायक हवा चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें…’ CM रेखा गुप्ता ने लोगों से की अपील

CM Rekha Gupta On Delhi pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का मुद्दा देश की सियासत में गरमाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली की सरकार पर हमलावर है। इस बीच, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है। जिससे निजी वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।

By Abhimanyu 
Updated Date

CM Rekha Gupta On Delhi pollution: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जहरीली हवा का मुद्दा देश की सियासत में गरमाया हुआ है। विपक्ष इस मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली की सरकार पर हमलावर है। इस बीच, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है। जिससे निजी वाहनों के धुएं से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके।

पढ़ें :- Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार केवल इन मजदूरों के खाते में भेजेगी 10 हजार रुपये, जानिए डिटेल्स

मेट्रो म्यूज़ियम के उद्घाटन के मौके पर सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में प्रदूषण के बारे में बात करते हुए कहा, “जो लोग मुझसे प्रदूषण के बारे में पूछते हैं, मैं उनसे अक्सर कहती हूं कि दिल्ली में प्रदूषण कैसे कम होगा? मैं कहती हूं कि प्रदूषण का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्टेशन से आता है। जब दिल्ली, जो भारत के नक्शे पर एक छोटे से बिंदु की तरह दिखती है, असल में 1,483–1,500 किलोमीटर में फैली हुई है, और यहाँ लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं, सड़कों पर लाखों गाड़ियां हैं, जिनमें से कई के पास तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट भी नहीं हैं, इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआँ और गैसें हवा को प्रदूषित करती हैं और दिल्ली में साँस लेना मुश्किल कर देती हैं… यह हमारी ज़िम्मेदारी है कि अगर हम चाहते हैं कि दिल्ली में साँस लेने लायक हवा रहे, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए।”

बता दें कि दिल्ली का AQI थोड़ा बेहतर हुआ, लेकिन ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में बना हुआ है। बुधवार सुबह राजधानी की हवा की क्वालिटी एक दिन पहले के 377 के मुकाबले AQI 328 रही, जबकि शहर में स्मॉग छाया रहा। सुबह 9 बजे शहर की हवा की क्वालिटी ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में थी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के समीर ऐप के अनुसार, 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 30 ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में थे, जिसमें बवाना में सबसे खराब एयर क्वालिटी 376 दर्ज की गई।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Magh Mela 2026 : स्कैन टू फिक्स तकनीकी के तहत बिजली के पोल्स पर लगेंगे 15 हजार बार कोड , सोलर से 24x7 रोशन रहेंगे संगम घाट और चौराहे

Magh Mela 2026 : स्कैन टू फिक्स तकनीकी के तहत बिजली के...

कहीं और छूते तब क्या होता? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद के बयान पर बढ़ा विवाद तो दी ये सफाई

कहीं और छूते तब क्या होता? यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद...

Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी निंदनीय, नीतीश का कृत्य और संजय निषाद का बयान  अमर्यादित, मांफी मांगें

Video : अपर्णा बोलीं- महिला की गरिमा, धर्म या जाति पर टिप्पणी...

जर्मनी से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शेयर किया वीडियो, कहा भारत में तेजी से गिर रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर

जर्मनी से लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शेयर किया...

UP में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, अब सिर्फ 4 विभागों से लेनी पड़ेगी NOC

UP में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, अब सिर्फ 4 विभागों से...

Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार केवल इन मजदूरों के खाते में भेजेगी 10 हजार रुपये, जानिए डिटेल्स

Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार केवल इन मजदूरों के खाते में भेजेगी...