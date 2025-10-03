पटना में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों की अहम बैठक कल, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

  1. हिन्दी समाचार
EC and political parties meeting in Patna: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान जल्द किए जाने की संभावना है। इस बीच भारतीय चुनाव आयोग शनिवार (4 अक्टूबर) को राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक करने वाला है। जिसमें मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले हैं। चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य चुनाव पदाधिकारी कार्यालय की ओर से पत्र जारी कर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। यह बैठक पटना के होटल ताज में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार करेंगे। बैठक में आमंत्रित दलों से अधिकतम तीन प्रतिनिधियों को शामिल होने की अनुमति है।

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार पांडेय की ओर से जारी पत्र में बताया गया है कि इस बैठक में चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान चुनाव आयोग राजनीतिक दलों से सुझाव भी लेगा। राजनीतिक दलों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने प्रतिनिधियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें और इसकी जानकारी मुख्य चुनाव पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें।

पत्र के अनुसार, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पीपुल्स पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड), राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जन शक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और सीपीआई (ML) लिबरेशन जैसे दलों को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है।

