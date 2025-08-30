अलीगढ़ में नाबालिग छात्रा से प्रिंसिपल बोला- मैं तुमसे करना चाहता हूं निकाह, करता था अश्लील हरकत, अब पुलिस के हत्थे चढ़ा

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
अलीगढ़। यूपी के अलीगढ़ जिले के जवां ब्लॉक में स्थित एक प्राथमिक जूनियर हाईस्कूल से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। स्कूल के हेडमास्टर पर 11 वर्षीय छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटना ने गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया है।

तालिबनगर के सरकारी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली पीड़िता ने अपनी मां को बताया कि स्कूल के हेडमास्टर शकील अहमद ने उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। मां की शिकायत के अनुसार, आरोपी शिक्षक छात्रा के निजी अंगों को छूता था और उसे धमकी देता था कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे परीक्षा में फेल कर देगा। आरोपी ने बच्ची से यह भी कहा कि वह उससे निकाह करना चाहता है। 23 अगस्त 2025 की शाम को जब छात्रा ने रोते हुए अपनी मां को यह सब बताया, तब इस घिनौने कृत्य का खुलासा हुआ। मां को अपनी बेटी के डरे हुए व्यवहार और बदले हुए स्वभाव पर पहले ही संदेह हो गया था। प्यार से पूछने पर बच्ची ने हेडमास्टर की हरकतों का खुलासा किया।

पुलिस की कार्रवाई

पीड़िता की मां ने थाना गोधा में आरोपी हेडमास्टर शकील अहमद के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज की। पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला जवां ब्लाक के गोधा थाना क्षेत्र के एक प्राथमिक स्कूल का है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बीएसए ने आरोपी हेडमास्टर को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने आरोपी हेडमास्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही, मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच पूरी होने के बाद आरोपी की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

अलीगढ़ के एसपी अमृत जैन ने बताया कि पीड़ित परिवार ने गोधा थाने में भी तहरीर दी थी। आरोपी टीचर को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है।

