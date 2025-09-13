ब्रिटेन में 20 वर्षीय सिख युवती से दो श्वेत पुरुषों ने किया रेप, नस्लीय टिप्पणियां करने बाद कहा अपने देश वापस जाओं

नई दिल्ली। ब्रिटेन के ओल्डबरी में एक 20 वर्षीय सिख युवती के दो श्वेत पुरुषों ने रेप किया है। रेप के बाद आरोपियों ने युवती के साथ नस्लीय टिप्पणी भी की। आरोपियों ने युवती को अपने देश वापस जाने के लिए कहा है। घटना के बाद से सिख समुदाय में आक्रोश का माहौल है। सांसद ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं, जबकि पीड़िता के पास भी ब्रिटेन की नागरिकता है।

बता दे कि यह घटना बीते मंगलवार की है, जब सुबह साढ़े आठ बजे एक 20 वर्षीय सिख युवती अपनी निजी काम से कहीं जा रही थी। इस दौरान ओल्डबरी में टेम रोड के पास ब्रिटेन के दो युवक आए युवती को उठा कर अपने साथ ले गए और वहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। के पास महिला के साथ बलात्कार किया। साथ ही युवती के साथ नस्लीय टिप्पणी भी की। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। घटना स्थल के पास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। वही पुलिस ने हमलावरों का पता लगाने के लिए लोगों से मदद की भी अपील की है। ब्रिटेन के समाचार चैनल बर्मिंघम लाइव के मुताबिक दोनों संदिग्ध श्वेत पुरुष हैं। एक आरोपी के सिर पर बाल नहीं है और उसने डार्क कलर की स्वेटशर्ट पहनी रखी थी। जबकि दूसरा संदिग्ध ग्रे रंग की टी-शर्ट पहने हुए था।

सिख समुदाय को बनाया जा रहा है निशाना

सिख युवती के हुई रेप की घटना से लंदन में सिख समुदाय के बीच काफी रोष है। इसे खास समुदाय पर निशाना साधकर किया गया हमला भी माना जा रहा है। इस बीच पुलिस ने सिख समुदाय को सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पुलिस का मानना है कि लोगों का गुस्सा जायज है। आगे इस तरह की घटना न हो, इसके लिए इलाके में गश्ती बढ़ाने का काम करेंगे।

यह घटना खुलेआम नस्लवाद को बढ़ावा देना है- ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल

ब्रिटिश सांसद प्रीत कौर गिल ने कहा कि ब्रिटेन में बीते कुछ दिनों में खुलेआम नस्लवाद की घटना का बढ़ना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही घटिया कृत्य था। इसे नस्लीय रूप से भड़काई गई घटना के रूप में देखा जा रहा है। सांसद ने कहा कि अपराधियों ने पीड़िता को ब्रिटेन की निवासी नहीं समझा। जबकि वह यहीं की है। हमारी सिख कम्युनिटी और हर कम्युनिटी को सुरक्षित, सम्मानित और मूल्यवान महसूस करने का अधिकार है। नस्लवाद और स्त्रीद्वेष की कोई जगह न ओल्डबरी में है और न ही ब्रिटेन के किसी हिस्से में। बता दें कि करीब एक महीने पहले वूल्वरहैम्प्टन में एक रेलवे स्टेशन के बाहर तीन किशोरों ने दो बुजुर्ग सिख पुरुषों पर हमला किया था। उन्हें जमीन पर गिराकर एक हमलावर ने बार-बार लातें मारीं थीं।