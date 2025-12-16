'दिल्ली की जहरीली हवा से बचकर...' ब्रिटेन-कनाडा और सिंगापुर ने अपने टूरिस्ट्स को जारी की एडवाइजरी

Delhi Pollution International Concern: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत में लगातार बढ़ता वायु प्रदूषण अब अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। जिसको लेकर कुछ देशों ने भारत की यात्रा पर निकले अपने नागरिकों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सोमवार को ब्रिटेन, कनाडा और सिंगापुर ने अपने टूरिस्ट्स भारत, खासकर दिल्ली-एनसीआर की यात्रा को लेकर चेतावनी दी है।

ब्रिटेन के फॉरेन, कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस (FCDO) ने एक ट्रैवल एडवाइजरी में कहा- उत्तर भारत में सर्दियों के महीनों अक्टूबर से फरवरी के दौरान वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन जाता है। गर्भवती महिलाएं, दिल और सांस से जुड़ी बीमारियों (Respiratory diseases) से पीड़ित लोग भारत यात्रा से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ ही चेतावनी दी गयी है कि बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों पर प्रदूषण का असर ज्यादा गंभीर हो सकता है।

कनाडा की गवर्नमेंट (Canadian Government) ने एक एडवाइजरी में कहा है कि उसके नागरिक नियमित रूप से एयर क्वालिटी की निगरानी करें, खासकर वे लोग जो सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही चेतावनी दी गयी है कि दिल्ली जैसे शहरी इलाकों में स्मॉग और धुएं की स्थिति सर्दियों में सबसे खराब होती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में पराली जलाने से भी हवा की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

सिंगापुर हाई कमीशन (Singapore High Commission) ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी (Travel Advisory) में कहा है कि भारत में GRAP का स्टेज-4 लागू होने के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर में रह रहे या यात्रा की योजना बना रहे सिंगापुर के नागरिक सतर्क रहें। इसके साथ ही लोगों को एयर क्वालिटी पर नजर रखने और यात्रा से पहले स्थिति की समीक्षा करने की सलाह दी गयी है।