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दिल्ली में पति ने गैस सिलेंडर से पीटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

Delhi Murder : दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में 30 मार्च को कथित तौर पर एक व्यक्ति ने गैस सिलेंडर से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है। घटनास्थल पर एक एम्बुलेंस भी भेजी गई है। लेकिन, डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

By Abhimanyu 
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Delhi Murder : दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में 30 मार्च को कथित तौर पर एक व्यक्ति ने गैस सिलेंडर से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल घटनास्थल पर मौजूद है। घटनास्थल पर एक एम्बुलेंस भी भेजी गई है। लेकिन, डॉक्टर्स ने महिला को मृत घोषित कर दिया।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक पड़ोसी सुखपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने मदद के लिए चीखें सुनीं और पड़ोसियों ने उन्हें ऊपर हो रही लड़ाई के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “पड़ोसियों ने हमें बताया कि ऊपर लड़ाई हो रही है, इसलिए हम तुरंत वहां पहुंचे और ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोल दिया। हमने देखा कि वहाँ गैस सिलेंडर पड़ा हुआ था और ज़मीन पर एक शव पड़ा था।” इस मामले से जुड़ी और जानकारियों का इंतज़ार है।

पीटीआई को पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के पुल प्रह्लादपुर इलाके में एक महिला की उसके पति ने गैस सिलेंडर से वार कर हत्या कर दी। यह घटना तब सामने आई जब पुलिस को इलाके में घरेलू विवाद के हिंसक रूप लेने की जानकारी मिली। पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और वहां महिला को गंभीर रूप से घायल पाया।महिला को तुरंत पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

शुरुआती जांच के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर अपने घर पर हुई कहा-सुनी के दौरान अपनी पत्नी पर गैस सिलेंडर से हमला किया था। सूत्रों के मुताबिक, इस अपराध के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया है और विस्तृत जाँच शुरू कर दी है। आगे की जानकारी का इंतज़ार है।

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