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मधुबनी में महिलाओं से बात कर रही पत्नी के गर्दन पर पति ने चला दी कुल्हाड़ी, आरोपी गिरफ्तार

बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक पति ने आपसी विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस दुखद घटना के बाद से स्थानीय इलाके में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है।

By Sushil Sah 
Updated Date

मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां एक पति ने आपसी विवाद के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस दुखद घटना के बाद से स्थानीय इलाके में स्थिति बेहद तनावपूर्ण है।

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पारिवारिक विवाद के बाद घटना

सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, इस घटना में मृतका की पहचान 37 वर्षीय प्रमिला देवी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि घटना की रात उनका अपने पति पप्पू यादव के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस और स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, दोनों के बीच पिछले कुछ समय पहले से पारिवारिक मनमुटाव चल रहा था, जो इस घटना का मुख्य कारण बन गया। प्राप्त सूचना के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर आरोपी ने धारदार हथियार से हमला किया, जिससे महिला की मृत्यु हो गई।

आरोपी पति गिरफ्तार, पुलिस जांच जारी

इस दुखद घटना की सूचना मिलने पर फुलपरास थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी पति पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, इस मामले की आगे की जांच की जा रही है।

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