'गहरे दु:ख में मेरे शब्द गलत निकल गए...' मंत्री विजयवर्गीय ने पत्रकार से अभद्रता पर दी सफाई, इंदौर में गंदे पानी से मौतों पर पूछा था सवाल

Indore Contaminated Water: देश सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच, राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से गंदा पानी पीने से लोगों की मौत पर सवाल किया गया तो वह भड़क गए। उन्होंने अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, मामला तूल पकड़ने पर विजयवर्गीय ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है।

एक निजी समाचार चैनल के पत्रकार से अभद्रता पर कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, ” मैं और मेरी टीम पिछले दो दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, इस गहरे दु:ख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूँगा।”

मैं और मेरी टीम पिछले दो दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, इस गहरे दु:ख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन जब… — Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) December 31, 2025

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

मध्य-प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय और पत्रकार के बीच हुई बहस का वीडियो एक्स पर शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, ” इंदौर में ज़हरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है, लेकिन भाजपा नेताओं की बदतमीज़ी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है। और इस जहरीले पानी की ज़िम्मेदारी पर सवाल किया जाए तो मंत्री जी पत्रकार पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।”

जीतू पटवारी ने आगे लिखा, “@drmohanyadav51 (सीएम मोहन यादव) जी यह क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार और आपके मंत्री। न पीड़ितों को मुफ़्त इलाज मिल रहा है, न संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज़ मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए।”