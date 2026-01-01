  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. ‘गहरे दु:ख में मेरे शब्द गलत निकल गए…’ मंत्री विजयवर्गीय ने पत्रकार से अभद्रता पर दी सफाई, इंदौर में गंदे पानी से मौतों पर पूछा था सवाल

‘गहरे दु:ख में मेरे शब्द गलत निकल गए…’ मंत्री विजयवर्गीय ने पत्रकार से अभद्रता पर दी सफाई, इंदौर में गंदे पानी से मौतों पर पूछा था सवाल

Indore Contaminated Water: देश सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच, राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से गंदा पानी पीने से लोगों की मौत पर सवाल किया गया तो वह भड़क गए। उन्होंने अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, मामला तूल पकड़ने पर विजयवर्गीय ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Indore Contaminated Water: देश सबसे साफ शहर इंदौर में गंदा पानी पीने से अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इस बीच, राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से गंदा पानी पीने से लोगों की मौत पर सवाल किया गया तो वह भड़क गए। उन्होंने अभद्र शब्दों का भी इस्तेमाल किया। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं, मामला तूल पकड़ने पर विजयवर्गीय ने अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है।

पढ़ें :- Indore Contaminated Water: देश के सबसे 'स्वच्छ शहर' इंदौर में दूषित पानी पीकर 8 लोगों की मौत! 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती

एक निजी समाचार चैनल के पत्रकार से अभद्रता पर कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई देते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, ” मैं और मेरी टीम पिछले दो दिनों से बिना सोए प्रभावित क्षेत्र में लगातार स्थिति सुधारने में जुटी हुई है। दूषित पानी से मेरे लोग पीड़ित हैं और कुछ हमें छोड़कर चले गए, इस गहरे दु:ख की अवस्था में मीडिया के एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए। इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। लेकिन जब तक मेरे लोग पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो जाते, मैं शांत नहीं बैठूँगा।”

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

मध्य-प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कैलाश विजयवर्गीय और पत्रकार के बीच हुई बहस का वीडियो एक्स पर शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने लिखा, ” इंदौर में ज़हरीला पानी पीने से मौतों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई है, लेकिन भाजपा नेताओं की बदतमीज़ी, बेशर्मी और अहंकार जस का तस बना हुआ है। और इस जहरीले पानी की ज़िम्मेदारी पर सवाल किया जाए तो मंत्री जी पत्रकार पर अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं।”

जीतू पटवारी ने आगे लिखा, “@drmohanyadav51 (सीएम मोहन यादव) जी यह क्या तमाशा कर रही है आपकी सरकार और आपके मंत्री। न पीड़ितों को मुफ़्त इलाज मिल रहा है, न संवेदना, ऊपर से आपके अहंकारी मंत्री अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। थोड़ी सी भी शर्म बची है तो ऐसे बदतमीज़ मंत्रियों से नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा लीजिए।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ एक्शन, दिल्ली पुलिस ने काटे 868 चालान

नए साल की पूर्व संध्या पर नशे में गाड़ी चलाने वालों के...

'गहरे दु:ख में मेरे शब्द गलत निकल गए...' मंत्री विजयवर्गीय ने पत्रकार से अभद्रता पर दी सफाई, इंदौर में गंदे पानी से मौतों पर पूछा था सवाल

'गहरे दु:ख में मेरे शब्द गलत निकल गए...' मंत्री विजयवर्गीय ने पत्रकार...

VIDEO: न्यूजीलैंड में शुरू हुआ नए साल का जश्न, प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा से देश सबसे पहले मनाता है नया साल

VIDEO: न्यूजीलैंड में शुरू हुआ नए साल का जश्न, प्रशांत महासागर में...

Yogi Cabinet Expansion: 14 ​जनवरी के बाद होगा योगी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, इनका मंत्री बनना लगभग तय!

Yogi Cabinet Expansion: 14 ​जनवरी के बाद होगा योगी सरकार का मंत्रिमंडल...

VIDEO: पड़ोसियों में हुआ विवाद जमकर चले लाठी डंडे, गर्भवती महिला की भी पीटा, जलती हुई लकड़ी से युवक के सिर पर किया वार

VIDEO: पड़ोसियों में हुआ विवाद जमकर चले लाठी डंडे, गर्भवती महिला की...

नशेड़ियों के लिए नए साल पर सरकार ने कर दी मौज, बनाया ऐसा नियम की सब जम कर ​पीएंगे शराब

नशेड़ियों के लिए नए साल पर सरकार ने कर दी मौज, बनाया...