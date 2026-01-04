इंदौर में नर्मदा के पानी को लेकर फैली दहशत, अब चाय भी RO वाले पानी की पी रहे लोग

Indore Contaminated Water: देश के सबसे साफ शहर का लगातार आठ बार खिताब पाने वाले इंदौर में दूषित जल से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दूषित पीने के पानी से उल्टी और दस्त फैलने से शहर में लोगों में डर का माहौल है। इस बीच, आरओ पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहां तक कि लोग आरओ पानी से बनी चाय की पी रहे हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पीने के पानी से उल्टी और दस्त फैलने से लोगों की मौत के बाद भागीरथपुरा में लोग नर्मदा का पानी पीने से बच रहे हैं, जिससे इलाके में पानी दूषित होने का डर फैल गया है। इलाके की चाय की दुकानों पर अब RO पानी से बनी चाय की मांग बढ़ गई है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, “डर है, खासकर अब, क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा है, हम खाने से पहले दो बार सोचते हैं। हम क्वालिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि इसे ठीक से बनाया जा रहा है या नहीं, और उसके बाद ही हम खाते हैं।”
VIDEO | Indore: Fear of water contamination grips Bhagirathpura as people avoid Narmada water following the death of six people in an outbreak of vomiting and diarrhoea caused by contaminated drinking water in Madhya Pradesh's Indore city.
पढ़ें :- सरकारी लापरवाही व भ्रष्टाचार काफी घातक साबित हो रहा है और उजड़ रहे हैं परिवार... इंदौर में गंदा पानी पीने से हुई मौत पर बोलीं मायावती
46 वार्डों में में पानी टेस्टिंग करने के आदेश जारी
इस मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद पानी आपूर्ति को लेकर नगर निगम भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। चीफ इंजीनियर ने 46 वार्डाेंं में पानी टेस्टिंग करने के आदेश जारी किया है। इसके साथ ही इन वार्डों में पानी की टेस्टिंग का रिकार्ड भी रखने को कहा गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो इंदौर की कई काॅलोनियों में पानी और सीवर लाइन एक साथ डाली गई है। शहर में कुछ जगहों पर ड्रेन के ऊपर से पानी की लाइन गुजर रही है।