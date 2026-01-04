  1. हिन्दी समाचार
  2. क्षेत्रीय
  3. इंदौर में नर्मदा के पानी को लेकर फैली दहशत, अब चाय भी RO वाले पानी की पी रहे लोग

इंदौर में नर्मदा के पानी को लेकर फैली दहशत, अब चाय भी RO वाले पानी की पी रहे लोग

Indore Contaminated Water: देश के सबसे साफ शहर का लगातार आठ बार खिताब पाने वाले इंदौर में दूषित जल से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दूषित पीने के पानी से उल्टी और दस्त फैलने से शहर में लोगों में डर का माहौल है। इस बीच, आरओ पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहां तक कि लोग आरओ पानी से बनी चाय की पी रहे हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

Indore Contaminated Water: देश के सबसे साफ शहर का लगातार आठ बार खिताब पाने वाले इंदौर में दूषित जल से अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। दूषित पीने के पानी से उल्टी और दस्त फैलने से शहर में लोगों में डर का माहौल है। इस बीच, आरओ पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। यहां तक कि लोग आरओ पानी से बनी चाय की पी रहे हैं।

पढ़ें :- जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान का ढिंढोरा पीटने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी, इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों को लेकर हैं मौन: खरगे

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में दूषित पीने के पानी से उल्टी और दस्त फैलने से लोगों की मौत के बाद भागीरथपुरा में लोग नर्मदा का पानी पीने से बच रहे हैं, जिससे इलाके में पानी दूषित होने का डर फैल गया है। इलाके की चाय की दुकानों पर अब RO पानी से बनी चाय की मांग बढ़ गई है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, “डर है, खासकर अब, क्योंकि इन्फेक्शन फैल रहा है, हम खाने से पहले दो बार सोचते हैं। हम क्वालिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि इसे ठीक से बनाया जा रहा है या नहीं, और उसके बाद ही हम खाते हैं।”

46 वार्डों में में पानी टेस्टिंग करने के आदेश जारी

इस मामले में अधिकारियों पर कार्रवाई के बाद पानी आपूर्ति को लेकर नगर निगम भी पूरी तरह से सतर्क हो गया है। चीफ इंजीनियर ने 46 वार्डाेंं में पानी टेस्टिंग करने के आदेश जारी किया है। इसके साथ ही इन वार्डों में पानी की टेस्टिंग का रिकार्ड भी रखने को कहा गया है। रिपोर्ट्स की मानें तो इंदौर की कई काॅलोनियों में पानी और सीवर लाइन एक साथ डाली गई है। शहर में कुछ जगहों पर ड्रेन के ऊपर से पानी की लाइन गुजर रही है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वेनेजुएला का जिक्र कर ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले- अगर 56 इंच का सीना है, तो 26/11 के गुनहगारों को पाक से उठाकर भारत क्यूं नहीं लाते?

वेनेजुएला का जिक्र कर ओवैसी ने पीएम मोदी को दी चुनौती, बोले-...

अखिलेश का बीजेपी पर सीधा वार, बोले- साम्प्रदायिकता का चश्मा उतार अपने घर-परिवार के भविष्य के बारे में भी सोचें और कुछ नहीं कहना है...

अखिलेश का बीजेपी पर सीधा वार, बोले- साम्प्रदायिकता का चश्मा उतार अपने...

Video-राष्ट्रकथा मंच पर 'दबदबा' सुन पूर्व भाजपा सासंद बृजभूषण शरण सिंह की बहने लगी अश्रुधारा, समर्थक हुए भावुक

Video-राष्ट्रकथा मंच पर 'दबदबा' सुन पूर्व भाजपा सासंद बृजभूषण शरण सिंह की...

राजस्थान एटीएस ने जैसलमेर से आधी रात को पकड़ा यूपी का मौलवी, इस संदिग्ध गतिविधि में शामिल होने का है संदेह

राजस्थान एटीएस ने जैसलमेर से आधी रात को पकड़ा यूपी का मौलवी,...

इंदौर में नर्मदा के पानी को लेकर फैली दहशत, अब चाय भी RO वाले पानी की पी रहे लोग

इंदौर में नर्मदा के पानी को लेकर फैली दहशत, अब चाय भी...

महराजगंज में उत्साह का माहौल, सांसद पंकज चौधरी के प्रथम आगमन को लेकर तैयारी तेज

महराजगंज में उत्साह का माहौल, सांसद पंकज चौधरी के प्रथम आगमन को...