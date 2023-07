सेल्फी के Likes की भूख बनी जानलेवा, बीते 72 घंटों में लापरवाही से 8 लोगों की मौत

लखनऊ। युवा पीढ़ी की सोशल मीडिया (Social Media) पर लाइक्स की भूख अब जानलेवा होती जा रही है । लोग अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए जान दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बीते 72 घंटों में लापरवाही की ऐसी ही 4 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि ज्यादा उम्र के लोग भी ऐसी लापरवाही करने से नहीं चूक रहे हैं। मुंबई में ऐसी ही एक घटना सामने आई, जिसमें दो बच्चों के माता-पिता समुद्र के किनारे फोटो खिंचाने के लिए डेंजर जोन में चले गए। इस दौरान ही एक तेज लहर आई और दोनों समुद्र में बहने लगे। महिला के पति की जान तो किसी तरह बच गई, लेकिन इस हादसे में महिला की जान चली गई।

