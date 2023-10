IND vs ENG WC Match: अंग्रेजों के खिलाफ मैच में भारतीय खिलाड़ियों के हाथों पर दिखी काली पट्टी, जानिए क्या है वजह

IND vs ENG WC Match: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 (ICC ODI World Cup 2023) में आज रविवार को भारत और इंग्लैंड (India vs England) की टीम आमने-सामने हैं। यह मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम के खिलाड़ी हाथों पर काली पट्टी बांध उतरे हैं।

दरअसल, इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भारतीय खिलाड़ी पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी (Bishan Singh Bedi) के सम्मान में काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे हैं। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई (BCCI) ने भी इसे लेकर अपडेट दिया। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में इंग्लैंड के खिलाफ खेल शुरू होने से पहले टीम इंडिया महान बिशन सिंह बेदी की याद में काली पट्टी पहनेगी।’

#TeamIndia will be wearing Black Armbands in memory of the legendary Bishan Singh Bedi before the start of play against England in the ICC Men’s Cricket World Cup 2023.#CWC23 | #MenInBlue | #INDvENG

— BCCI (@BCCI) October 29, 2023