IND vs IRE T20 Match: टॉस जीतकर भारत ने लिया गेंदबाजी का फैसला, प्रसिद्ध और रिंकू ने किया डेब्यू

IND vs IRE T20 Match: भारत और आयरलैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का मुकाबाला शुरू हो गया है। इस सीरीज का पहला मुकाबाला डबलिन में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम के लिए रिंकू सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा पहला टी20 मैच खेल रहे हैं। इस मैच में भारत की युवा टीम एक्शन में दिखेगी। बुमराह और सैमसन को छोड़कर अधिकतर युवा खिलाड़ी ही इस मैच में खेलते दिखेंगे।

Moments like these! ☺️

All set for their debuts in international cricket and T20I cricket respectively 👍 👍

Congratulations Rinku Singh and Prasidh Krishna as they receive their caps from captain Jasprit Bumrah 👏 👏#TeamIndia | #IREvIND pic.twitter.com/JjZIoo8B8H

— BCCI (@BCCI) August 18, 2023