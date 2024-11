IND vs SA T20I : सूर्या की ‘टीम इंडिया’ पहुंची साउथ अफ्रीका; जानें- कब और कहां खेली जाएगी 4 टी20आई मैचों की सीरीज

IND vs SA T20I Series Schedule, Venue, Live Streaming : न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी सरजमीं तीन टेस्ट मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप के बाद भारतीय फैंस काफी निराश है, क्योंकि इस हार ने टीम के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल में पहुंचने पर संकट ला दिया है। अब टीम के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 4-1 से जीतनी ही होगी। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भारतीय टीम को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 मैचों की टी20आई सीरीज खेलनी है। जिसके लिए टीम साउथ अफ्रीका पहुंच चुकी है।

दरअसल, सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम को 8 नवंबर से चार टी20आई मैचों की सीरीज खेलनी है। जिसके लिए टीम, साउथ अफ्रीका के डरबन पहुंच गयी है। सीरीज का पहला मैच यहीं खेला जाएगा। इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, केएल राहुल और शुबमन गिल जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वे सभी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए अगले सप्ताह ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। इसके अलावा, टीम के कोच के रूप में वीवीएस लक्ष्मण को साउथ अफ्रीका भेजा गया है। बता दें कि रोहित शर्मा के टी20आई से संन्यास के बाद सूर्यकुमार यादव को भारत की टी20 टीम की कप्तानी सौंपी गयी है। उनकी कप्तानी में टीम ने अब तक 13 मैच खेले हैं, जिसमें से टीम को 10 मैचों में जीत मिली है, जबकि 2 मैच टीम ने हारे हैं और एक मैच टाई रहा।

