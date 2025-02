Video-सूर्यकुमार यादव ने पाक महिला से मोबाइल लेकर खुद सेल्फी लेकर अपने फैन का जीत लिया दिल, सोशल मीडिया पर वायरल

नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान का मैच देखने के लिए बड़ी तादाद में सेलिब्रिटी पहुंचे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दुबई भी इससे अछूता नहीं रहा। क्या बॉलीवुड क्या राजनेता और क्या अलग अलग क्षेत्र के जाने पहचाने नाम सभी को ये मैच एक जगह पर इकठ्ठा करने में कामयाब रहा। इसी कड़ी में मौजूदा भारतीय टीम के खिलाड़ी भी मैच का लुत्फ उठाते नजर आए।

तिलक वर्मा अभिषेक शर्मा के साथ टी-20 के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी मैच के रोमांच को महसूस करने के लिए दुबई पहुंचे। मैच देखने के दौरान सूर्यकुमार को कैमरे ने कुछ ऐसे अंदाज में पकड़ा जिसको देखकर आप पहली नजर में कुछ और ही समझेंगे फिर बाद में समझ आएगा कि मामला कुछ और है।

Loving the players and becoming their fan, it is not a matter of any border or religion

.Suryakumar Yadav poses with a Pakistani fan 🇵🇰🇮🇳♥️#INDvsPAK #ChampionsTrophy2025 pic.twitter.com/HGTi9lHabw

