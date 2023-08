Ind vs WI 1st T20I : पहले टी-20 में भारत की प्लेइंग-11 में मिलेगा इन्हें मौका! टॉस जीतने पर हार्दिक पाण्ड्या चुनेंगे ये विकल्प

Ind vs WI 1st T20I : वेस्टइंडीज बनाम भारत, पांच मैचों की टी-20 सीरीज (West Indies vs India T20 Series) का पहला मैच आज गुरुवार यानी 3 अगस्त को खेला जाएगा। यह मैच (West Indies vs India, 1st T20I) त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम (Brian Lara Stadium) में खेला जाएगा। जिसे भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे से दर्शक देख पाएंगे। इस सीरीज में भारतीय टीम हार्दिक पाण्ड्या की कप्तानी में खेलेगी।

टी-20 सीरीज का पहला मैच त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला जाना है। इस मैदान की पिच (Pitch of Brian Lara Stadium) स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती रही है, क्योंकि पिच वर्षों से अपनी धीमी प्रकृति के लिए प्रसिद्ध रही है। यहां पर 34 कैरेबियन प्रीमियर लीग (Caribbean Premier League) मैचों के रिजल्ट से पता चलता है कि ये पिच बल्लेबाजों के लिए एक चुनौतीपूर्ण तस्वीर पेश करती है। इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 115 और दूसरी पारी का औसत स्कोर 112 रहा है। वैसे तो इस मैदान में पहले गेंदबाजी का फैसला एक अच्छा विकल्प माना जाता रहा है, लेकिन भारत के आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं।

पहले बल्लेबाजी करके जीता है भारत

भारत ने इस मैदान पर अभी तक दो मैच खेले, जिसमें एक टी-20 और एक वनडे मैच शामिल है। इन दोनों ही मैचों में टॉस हारने के बाद भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल की है। लगभग एक साल पहले इसी मैदान पर भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए एकमात्र टी-20 मैच में भारत ने 68 रनों से जीत हासिल की थी। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 190 रनों का विशाल स्कोर बनाया। जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवरों में आठ विकेट के नुकसान पर सिर्फ 122 रन ही बना सकी।

इसी मैदान पर हाल ही में खेले गए वनडे सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 200 रनों से हराकर एक बड़ी जीत हासिल की थी। इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 351 रन बनाए थे, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की पूरी टीम 36वें ओवर में 151 रन के स्कोर पर ढेर हो गयी। यह आंकड़े बताते हैं कि ब्रायन लारा स्टेडियम में भारत के लिए पहले बल्लेबाजी करना एक अच्छा विकल्प रहा है। संभव है कि कप्तान हार्दिक पाण्ड्या (Captain Hardik Pandya) टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का विकल्प चुनें।

पहले टी-20 में भारत की संभावित प्लेइंग-11

यशस्वी जयसवाल, इशान किशन (विकेटकीपर), शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा/संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या (कप्तान), अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल/कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक, मुकेश कुमार।