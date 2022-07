India and England: बुमराह ने दिला दी 2007 विश्व कप की याद, स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में आए 35 रन

India and England: टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच पांचवां टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पहली पारी में टीम इंडिया ने 416 रन बनाए हैं। रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत ने बेहतरीन पारी खेली है। दोनों ने शतक लगाया। पंत ने 146 और जडेजा ने 104 रन बनाए। वहीं, इस मैच में कप्तान जसप्रीत बुमराह ने शानदार पारी खेली, जिसके कारण टी20 विश्व कप 2007 की याद आ गई।

World record alert: 35 runs in a single over – Bumrah is the hero. pic.twitter.com/B43Ic5T9mD

2007 के विश्व कप में युवराज सिंह ने 6 गेंद पर 6 छक्के लगाए थे। वहीं, कुछ ऐसा ही आज जसप्रीत बुमराह ने किया। बुमराह ने 16 गेंदों पर 31 रन की नाबाद पारी खेली। सबसे अहम बात ये है कि 84वें ओवर में बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर उन्होंने शानदार पारी खेली। इस ओवर में कुल 35 रन आए,​ जिसमें बुमराह के बल्ले से 29 रन निकले।

इसके साथ ही छह रन एक्स्ट्रा थे। बुमराह की तूफानी बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान हो गया। बुमराह की बल्लेबाजी देखकर सचिन तेंदुलकर भी तारीफ किए बिना नहीं रूक पाए। उन्होंने कहा कि, क्या ये युवी हैं या बुमराह..। साथ ही लिखा कि 2007 की याद दिला दी।

6⃣6⃣6⃣6⃣6⃣6⃣

This day that year !!

19 SEPTEMBER 2007 :@YUVSTRONG12 smashed Six 6s in an over against #England.#ICCT20 #Cricket #WorldCup2007 pic.twitter.com/CC3e3mDQG6

— Doordarshan National दूरदर्शन नेशनल (@DDNational) September 19, 2019