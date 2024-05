‘हार्दिक और रोहित की फॉर्म भारतीयों के लिए बड़ी चिंता,’ टी20 वर्ल्ड कप से पहले पूर्व ऑलराउंडर ने उठाए सवाल

KKR vs MI Match: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शनिवार को आईपीएल 2024 का 60वां मैच खेला गया। इस मैच में जीत दर्ज कर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) इस सीजन प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गयी। जबकि मुंबई इंडियंस (MI) को इस सीजन नौवीं हार का सामना करना पड़ा। वहीं, मुंबई को मिली हार के बाद टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की फॉर्म को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं।

दरअसल, आईपीएल 2024 में मुंबई इंडियंस (MI) का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है, इसकी एक बड़ी वजह टीम के सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) का खराब प्रदर्शन भी रहा है। इस सीजन रोहित की 105 रनों की शतकीय पारी को छोड़ दिया जाये तो उनका प्रदर्शन बेहद साधारण रहा है। उन्होंने 29.08 की मामूली औसत से 13 मैचों में 349 रन बनाए हैं। दूसरी तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या भी बल्ले और गेंद से कुछ खास नहीं कर पाये हैं। उन्होंने 13 मैचों में 18.18 की खराब औसत से 200 रन बनाए हैं, जबकि गेंदबाजी में 32.73 की औसत से 11 विकेट ही लिए हैं। बता दें कि भारत की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में रोहित शर्मा कप्तान और हार्दिक पांड्या उपकप्तान हैं। अब इन दोनों खिलाड़ियों के फॉर्म पर पूर्व भारतीय ऑल राउंडर और मौजूदा एक्सपर्ट इरफान पठान (Irfan Pathan) ने सवाल खड़े किए हैं।

कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम मुंबई इंडियंस मैच के बाद इरफान पठान ने एक्स पोस्ट में लिखा,’हार्दिक पंड्या और रोहित शर्मा की फॉर्म मुंबई और इंडियंस के लिए बड़ी चिंता का विषय है। आप आशा करें कि वे शीघ्र ही फॉर्म में वापस आ जाएं।’ बता दें कि कोलकाता के खिलाफ मैच में रोहित बुरी तरफ फ्लॉप साबित हुए। वह 24 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं, कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी में 3 ओवर में 32 रन खर्च किए। इस दौरान उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। इसके बाद बल्लेबाजी करते हुए वह 4 गेंदों में दो रन ही बना पाये।

Hardik Pandya and Rohit Sharma’s form is a big worry for Mumbai and Indians. You hope that they come back to form quickly.

