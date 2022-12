India and Sri Lanka T20 Series: पंत को टी20 सीरीज में मिला मौक, फैंस की आईं प्रतिक्रिया

India and Sri Lanka T20 Series: भारत और श्रीलंका के बीच तीन जनवरी से टी20 मैच की शुरूआत होगी। टी20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। चेतन शर्मा की अगुवाई वाली चयन समिति ने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए ‘नई’ टीम इंडिया का चयन किया है, जिसमें कोई भी सीनियर खिलाड़ी नहीं है। यही नहीं, ऋषभ पंत को भी टी20 और वनडे टीम का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

वहीं, टी20 में संजू सैमसन को इस पर जगह दी गई है। इसको लेकर कई संजू के फैंस खुश हैं। इसके साथ ही ईशान किशन और संजू सैमसन टी20 में विकेटकीपिंग के लिए भारत की पहली पसंद हैं। अब टी20 सीरीज के लिए नई टीम इंडिया को देखकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। सैमसन के फैंस ने पंत को ट्रोल किया है।

So, Ishan Kishan and Sanju Samson are now ahead of Rishabh Pant in the T20 pecking order. It was on the cards. Ishan, Ruturaj, Samson and Sky is a fabulous top 4. Expect Rajat Patidar to compete with Hooda and Tripathi for the last batting spot

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) December 27, 2022