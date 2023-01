India and Sri Lanka: उमरान मलिक ने अपनी गेंद से बरपाया कहर, इस मामले में जसप्रीत बुमराह को छोड़ा पीछे

India and Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज की शुरूआत हो गई है। इस सीरीज के पहले मैच को भारत ने जीतकर 1—0 की बढ़त बना ली है। पहले मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और दो रनों से मैच को जीत लिया। इंटरनेशनल डेब्यू में शिवम मावी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए थे। वहीं, गेंदबाजी में उमरान मलिक (Umran Malik) ने भी कहर बरपाया और दो विकेट झटके थे।

Two Heroes of team India defending the total tonight match – Shivam Mavi & Umran Malik. pic.twitter.com/9aN2r7oDyB — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) January 3, 2023

मैच के बाद उमरान मलिक का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। मावी ने श्रीलंकाई टीम को शुरुआत में ही बैकफुट पर धकेल दिया था। उन्होंने अपने शुरुआती दो ओवरों में दो विकेट झटके थे। बताया जा रहा है कि, जिस गेंद पर उमरान ने शनाका को पवेलियन भेजा उसकी रफ्तार 155 किमी प्रति घंटे की थी। यह इस मैच की सबसे तेज गति की गेंद भी रही।

Umran Malik clocked 155 kph delivery in the first T20I🔥🔥 📸: Disney + Hotstar #jammuexpress #UmranMalik pic.twitter.com/3gPuBXB86t — Ajay K. Bhagat 🇮🇳 (@ajaykbhagat26) January 3, 2023

उमरान (Umran Malik) की इस तेज गति की गेंद पर शनाका ने युजवेंद्र चहल को कैच थमाया। इसके बाद मैच का रूख पलट गया और भारतीय टीम हावी हो गई। इसके साथ ही जसप्रीत बुमराह (jasprit bumrah) का भी उमरान मलिक (Umran Malik) ने रिकॉर्ड तोड़ दिया।

Umran Malik bowled 155 kmph in his 4th over #INDvSL pic.twitter.com/tZOjOlxIeg — Nazaket Rather (@RatherNazaket) January 3, 2023

बुमराह की अब तक की सबसे तेज गति की गेंद 153.36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की रही है। उनके बाद मोहम्मद शमी (153.3 किलोमीटर प्रति घंटे), नवदीप सैनी (152.85 किलोमीटर प्रति घंटा) का नंबर आता है। प्रशंसकों और विशेषज्ञों ने शानदार प्रदर्शन के लिए उमरान की सराहना भी की।