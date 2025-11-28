  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. इंडिया-यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर इसी साल होंगे हस्ताक्षर, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल

इंडिया-यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर इसी साल होंगे हस्ताक्षर, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल

कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा कि भारत को उम्मीद है कि वह इसी कैलेंडर साल में इंडिया-यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले हिस्से पर साइन कर लेगा। एफआईसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोबल ट्रेड की स्थितियों में हाल के बदलावों के बावजूद बातचीत काफी आगे बढ़ी है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल (Commerce Secretary Rajesh Agarwal) ने शुक्रवार को कहा कि भारत को उम्मीद है कि वह इसी कैलेंडर साल में इंडिया-यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (India-US Bilateral Trade Agreement) के पहले हिस्से पर साइन कर लेगा। एफआईसीसीआई की एनुअल जनरल मीटिंग को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि ग्लोबल ट्रेड (global trade) की स्थितियों में हाल के बदलावों के बावजूद बातचीत काफी आगे बढ़ी है।

पढ़ें :- अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए जेलेंस्की से कहा, अपने कुछ क्षेत्र छोड़ने के साथ ही सेना का आकार करे कम

कॉमर्स सेक्रेटरी ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें बहुत उम्मीद है कि हम इसी कैलेंडर साल में कोई हल निकाल लेंगे। हालांकि कॉमर्स सेक्रेटरी ने चेतावनी दी कि ट्रेड बातचीत का कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने कहा कि किसी भी ट्रेड बातचीत के साथ, आखिरी डेडलाइन तय नहीं हो सकती क्योंकि अगर पार्टनर में से किसी एक के मन में भी कोई एक अड़चन या कोई एक मुद्दा है, तो ट्रेड डील उस डेडलाइन को पूरा नहीं कर सकती है। भारत और यूएस शुरू में 2025 के पतझड़ तक इंडिया-यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (India-US Bilateral Trade Agreement) के पहले हिस्से को पूरा करने का लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन यूएस ट्रेड पॉलिसी के माहौल में नए डेवलपमेंट, जिसमें टैरिफ शामिल हैं ने उन योजनाओं को बदल दिया है। सेक्रेटरी ने कहा कि हमने ग्लोबल ट्रेड माहौल में बहुत सारे बदलाव देखे हैं। एक खास बात US के हालात में रही है, जहां उसने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए, जो सभी ट्रेडिंग पार्टनर पर लगाए गए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Good News : घर बैठे बिना डॉक्यूमेंट के दो मिनट में Aadhaar में मोबाइल नंबर होगा अपडेट, अब कहीं नहीं जाने की होगी जरूरत

Good News : घर बैठे बिना डॉक्यूमेंट के दो मिनट में Aadhaar...

इंडिया-यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर इसी साल होंगे हस्ताक्षर, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल

इंडिया-यूएस बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर इसी साल होंगे हस्ताक्षर, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश...

दिल्ली स्वर्ग से नरक बनने की ओर बढ़ रही है और हम मूकदर्शक बनकर नहीं देख सकते: अलका लांबा

दिल्ली स्वर्ग से नरक बनने की ओर बढ़ रही है और हम...

Delhi-Dehradun Expressway Road Accident : काल बनकर डंपर कार पर पलटा, इसमें सवार परिवार के सात लोगों की मौके पर ही मौत

Delhi-Dehradun Expressway Road Accident : काल बनकर डंपर कार पर पलटा, इसमें...

MP-MLA Court ने आजम खान को किया बरी , फिर भी रहेंगे जेल में, जानें किस मामले में मिली है राहत?

MP-MLA Court ने आजम खान को किया बरी , फिर भी रहेंगे...

Rampur News : कैदी वाहन में बैठने से आजम खान का इनकार, मची अफरा-तफरी, कहा- बोलेरो उपलब्ध कराओ...कोर्ट में है पेशी

Rampur News : कैदी वाहन में बैठने से आजम खान का इनकार,...