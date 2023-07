भारत-वेस्टइंडीज पहला वनडे LIVE : टॉस जीतकर भारत ने फील्डिंग चुनी, मुकेश को मिली डेब्यू कैप

नई दिल्ली। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में गुरुवार को आमने-सामने हैं। दोनों टीमों ने इससे पहले टेस्ट सीरीज में भाग लिया था, जहां भारत ने 1-0 से जीत हासिल की थी। टेस्ट सीरीज में जीत हासिल करने के चलते भारत के हौसले बुलंद हैं। दूसरी ओर मेजबान टीम वनडे सीरीज में भारत को कड़ी टक्कर देने के इरादे से उतर रही है।

मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। प्लेइंग-11 में संजू सैमसन को जगह नहीं मिली है। वहीं मुकेश कुमार को अपना ओडीआई डेब्यू करने का मौका मिला है।

News from Barbados – Mukesh Kumar is all set to make his ODI debut for #TeamIndia 👏👏#WIvIND pic.twitter.com/TfbHMnv7in

— BCCI (@BCCI) July 27, 2023