Indian Army करेगी Scorpio Classic की सवारी, 1850 यूनिट का Mahindra को मिला ऑर्डर, सामने आयी तस्वीरें

Scorpio Classic : महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) कंपनी को इंडियन आर्मी की ओर से स्कॉर्पियो क्लासिक (Scorpio Classic) के 1,850 यूनिट्स का ऑर्डर मिला है। यह जानकारी कंपनी ने एक ऑफिशियल ट्वीट (official tweet) करके दी है। कंपनी ने एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें स्कॉर्पियो के पुराने मॉडल दिखाए गए हैं। इस साल जनवरी में, कार निर्माता को ऑर्मी की ओर से स्कॉर्पियो क्लासिक की 1,470 यूनिट के लिए समान ऑर्डर मिले थे।

तस्वीर में दिखाई गई प्री-फेसलिफ्ट स्कॉर्पियो में मैट कैमो ग्रीन पेंट स्कीम है। इसके अलावा, एसयूवी में पुराने महिंद्रा लोगो और पुरानी ग्रिल के साथ-साथ अलॉय का इस्तेमाल किया गया है, जो मीडियम साइज की एसयूवी के पिछले वेरिएंट में भी देखी गई थीं। सामान्य महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक (Mahindra Scorpio Classic) को 2.2-लीटर एमहॉक डीजल इंजन के साथ पेश किया गया है, जो 132 पीएस की अधिकतम पावर और 300 एनएम का पीक टॉर्क देता है।

Ready to reload as the Indian Army orders an additional range of 1850 Scorpio Classics.

We’re proud to be able to provide support with this reliable and iconic Indian SUV for our nation’s defenders.#MahindraScorpio pic.twitter.com/hyFZ6l4mRO

— Mahindra Scorpio (@MahindraScorpio) July 12, 2023