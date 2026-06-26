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Indian Navy SSC Officer : नौसेना में एसएससी अधिकारी के 275 पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन?

Indian Navy SSC Officer Recruitment : भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने जून 2027 (AT-27) पाठ्यक्रम के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारी भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से 275 पदों पर योग्य अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

By santosh singh 
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Indian Navy SSC Officer Recruitment : भारतीय नौसेना (Indian Navy) ने जून 2027 (AT-27) पाठ्यक्रम के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन (SSC) अधिकारी भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से 275 पदों पर योग्य अविवाहित पुरुष एवं महिला उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया 25 जून 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 27 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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बीई/बीटेक, स्नातकोत्तर डिग्री, एमबीए, एमसीए और अन्य निर्दिष्ट योग्यता रखने वाले उम्मीदवार एसएससी अधिकारी पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

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