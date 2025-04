भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक व पूर्व ISRO अध्यक्ष के. कस्तूरीरंगन का निधन, बेंगलुरु में ली अंतिम सांस

Former ISRO Chairman K Kasturirangan Passed Away : भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉ. के. कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है। उन्होंने बेंगलुरु में 83 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। सूत्रों के मुताबिक, डॉ. कस्तूरीरंगन पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे।

Former ISRO chairman K Kasturirangan passes away in Bengaluru: Officials

— Press Trust of India (@PTI_News) April 25, 2025