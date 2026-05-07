Video : राहुल गांधी ने हाथ से उठाया मल्लिकार्जुन खरगे का जूता, जीता सबका दिल, लोग बोले- यही हैं संस्कार

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) का एक वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकाजुर्न खरगे (Mallikarjun Kharge) के जूते को अपने हाथों से सही करते हुए देखे जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष अपने कमरे से निलकते वक्त अपने जूते के पास पहुंचते हैं। तभी उनका एक सहयोगी उनके जूते को अपने पैरों से ठीक करता हुआ नजर आ रहा है। इसके तुरंत बाद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) अपने हाथों से मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) के जूते को सही करते हुए वीडियो में देखे जा सकते हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया (Social Media) पर जमकर वायरल हो रहा है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) का यह वीडियो जमकर शेयर किया जा रहा है। साथ ही इस वीडियो को लेकर अलग-अलग तरह के कमेंट भी आ रहे हैं। कांग्रेस समर्थक यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के अंदर कितनी आत्मीयता है। सोशल मीडिया (Social Media) पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के मन में अपने बड़ों को लेकर कितनी इज्जत है, इसकी भी तारीफ की जा रही है। एक यूजर ने लिखा कि ‘राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के लिए पॉलिटिक्स से ज्यादा अहम दूसरों का सम्मान है।’

पहले भी वीडियो आ चुके हैं सामने

ऐसे वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं, जिसमें राहुल गांधी (Rahul Gandhi) मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) की मदद करते हुए देखे जा सकते हैं। ‘इंडिया’ गठबंधन की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ (Voter Adhikar Yatra) के दौरान मंच पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) मौजूद थे। इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने पहले लालू प्रसाद यादव और फिर मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) को ग्लास में पानी निकालकर दिया। उस समय यह वीडियो भी जमकर वायरल हुआ था।