चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले भारत के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी का हार्टअटैक से निधन, फैंस में दौड़ी शोक की लहर

Champions Trophy 2025: आज 19 फरवरी से मिनी वनडे वर्ल्ड कप यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में दुनिया की आठ बेहतरीन टीमें हिस्सा ले रही हैं। लेकिन, इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले भारतीय क्रिकेट जगत ने एक अनमोल नगीने को खो दिया है।

दरअसल, मुंबई क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और चयनकर्ता मिलिंद रेगे अब नहीं रहे। बीसीसीआई ने मिलिंद रेगे के निधन पर शोक व्यक्त किया है। बोर्ड ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘बीसीसीआई मुंबई के पूर्व कप्तान और चयनकर्ता मिलिंद रेगे के निधन पर शोक व्यक्त करता है। मुंबई क्रिकेट के एक स्तंभ, उन्होंने इसके विकास और विरासत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिभा के प्रति उनकी गहरी नजर और कमेंटेटर के रूप में योगदान ने क्रिकेट जगत में उनकी प्रशंसा अर्जित की। बोर्ड उनके परिवार, मित्रों और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।’

The BCCI mourns the passing of Milind Rege, former Mumbai captain and selector. A pillar of Mumbai cricket, he played a key role in its growth and legacy. His keen eye for talent and contributions as a commentator earned admiration across the cricketing fraternity.

