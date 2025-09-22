  1. हिन्दी समाचार
  3. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने बड़ा भारत का कद: राजनाथ सिंह, मोरक्को में भारतीय प्रवासियों से की बातचीत, प्रवासी महिलाओं के लिए कही बड़ी बात

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समय मोरक्को के दो दिवसीय यात्रा पर है। इस दौरान उन्होने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत का कद काफी बढ़ गया है।उन्होने कहा कि भारतीय प्रवासियों के सदस्यों से यह जानकर खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत के कद में वृद्धि महसूस कर सकते हैं। इससे पहले, जब भारत एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता था, तो इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, जितना इसे लिया जाना चाहिए था। आज जब भारत एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता है, तो पूरी दुनिया इस पर ध्यान देती है और सुनती है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Defence Minister Rajnath Singh) इस समय मोरक्को (morocco) के दो दिवसीय यात्रा पर है। इस दौरान उन्होने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय (International community) के सामने भारत का कद काफी बढ़ गया है।उन्होने कहा कि भारतीय प्रवासियों (Indian immigrants) के सदस्यों से यह जानकर खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने भारत के कद में वृद्धि महसूस कर सकते हैं। इससे पहले, जब भारत एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता था, तो इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, जितना इसे लिया जाना चाहिए था। आज जब भारत एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर बोलता है, तो पूरी दुनिया इस पर ध्यान देती है और सुनती है। पहले यह स्थिति नहीं थी। सभी भू-राजनीतिक (geopolitical) और वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारत सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं (economies) में से एक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोरक्को में भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि भारत स्टार्टअप और नवाचारों का वैश्विक केंद्र बन रहा है। 2014 में भारत में 500 स्टार्टअप थे और अब यह बढ़कर 1.60 लाख हो गए हैं। 2014 में भातर में यूनिकॉर्न की संख्या थी, जो अब बढ़कर 118 हो गई है।

प्रवासी महिलाओं को भारत में चुनाव लड़ने पर मिलेगा 33 प्रतिशत आक्षण

उन्होंने विधायी उपायों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में भी बताया। उन्होने कहा कि हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम (Women Empowerment Act) की शुरुआत की है। अगर आप मोरक्को से भारत लौटकर चुनाव लड़ना चाहती हैं, तो आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण (Reservation) मिलेगा। संसद में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई है। रक्षा मंत्री अपने समकक्ष अब्देलतीफ लौदियी के साथ भी चर्चा करेंगे, जिससे रक्षा और रणनीतिक सहयोग में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। भारत और मोरक्को द्वारा रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है। राजनाथ सिंह रविवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मोरक्को पहुंचे, जो किसी भारतीय रक्षा मंत्री की इस देश की पहली यात्रा है। सिंह कैसाब्लांका मोहम्मद वी (Casablanca Mohammed V) अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, जहां कैसाब्लांका के सैन्य कमान के प्रमुख वली और मोरक्को में भारतीय राजदूत संजय राणा ने उनका स्वागत किया। भारतीय संघ के अध्यक्ष सहित भारतीय समुदाय के सदस्य भी बड़ी संख्या में मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए पहुंचे।

