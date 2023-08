Indore Firing Video: कुत्ते के लिए सिक्योरिटी गार्ड ने खेला खूनी खेल, 2 लोगों की मौत, सात घायल

Indore Firing: इंदौर के खजराना थाना (Khajrana Police Station) इलाके के कृष्ण बाग में कुत्ते को लेकर हुआ विवाद खूनी खेल में बदल गया। यहां पर बैंक सिक्योरिटी गार्ड (Bank Security Guard) ने अपने पड़ोसियों को गोलियों से भुन डाला। इस फायरिंग में दो लोगों की मौत हो गयी, जबकि 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी गार्ड को गिरफ्तार कर कर लाइसेंसी बंदूक (Licensed Gun) जब्त कर लिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पालतू कुत्ते को पत्थर मारने को लेकर आरोपी सिक्योरिटी गार्ड (Bank Security Guard) राजपाल सिंह राजावत (Rajpal Singh Rajawat) का मृतक विमल और राहुल से विवाद हुआ। जिसके बाद राजपाल ने अपनी लाइसेंसी 12 बोर की बंदूक से दोनों गोली मार दी। एडिशनल डीसीपी अमरेंद्र सिंह के मुताबिक घटना गुरुवार रात 10:30 बजे करीब की है। जब राजपाल अपने पालतू कुत्ते को घुमा रहा था। इस दौरान उसी इलाके में रहने वाले विमल ने कुत्ते को पत्थर मार दिया। जिसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। तभी राहुल भी वहां पहुंच गया।

