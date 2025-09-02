Indore: महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में चूहों ने दो नवजात शिशुओं को कुतरा, जांच के आदेश

Indore Rats gnaw on two newborns: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक सरकारी अस्पताल में पिछले 48 घंटों में चूहों ने दो नवजात शिशुओं को कुतर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को जाँच के आदेश दिए। यह घटना राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक, महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) में हुई।
पीटीआई के अनुसार, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय (एमवायएच) में पिछले 48 घंटों में चूहों ने दो नवजात शिशुओं को काट लिया, जिसके बाद प्रशासन ने मंगलवार को जाँच के आदेश दिए। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों शिशुओं को जन्मजात विकृतियों और जन्म से ही मौजूद चिकित्सीय जटिलताओं के कारण पहले ही एनआईसीयू में भर्ती कराया जा चुका है। घटना के बाद, शिशुओं को एक अन्य स्वास्थ्य सेवा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें कड़ी चिकित्सकीय निगरानी में रखा जा रहा है।
डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि चूहों ने शिशुओं की उँगलियों पर काटा था, लेकिन ज़ोर देकर कहा कि चोटें जानलेवा नहीं थीं। अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अशोक यादव ने कहा, “पिछले 48 घंटों में, गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में चूहों ने एक शिशु की उंगलियां कुतर दीं, जबकि एक अन्य शिशु के सिर और कंधे पर काटने के निशान हैं।” यादव ने स्वीकार किया कि चूहों की समस्या वर्षों से चली आ रही है। उन्होंने बताया कि चूहों की बढ़ती सक्रियता मुख्य रूप से मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा अस्पताल के वार्डों में लाए जाने वाले भोजन के कारण है।